Tyrese認與網紅Jenn分手：原諒我的決定讓你心痛欲絕

前組合天堂鳥成員Tyrese（歐喬鋒）兩年前向網紅Jenn成功求婚，早前卻有消息指兩人未婚已分，於三個月前低調分手。昨日(10日)Tyrese在IG正式宣佈「分訊」，承認與未婚妻KOL Pumpkin Jenn分手，並以4百多字的長文寫下分手感言作了結，表示會永遠支持女方。他表示：「許多回憶以及思念在腦海中飄浮著。珍惜著感恩著你在這段時間裡陪伴我鼓勵我教導我，讓我感受一個不一樣的世界。愛情把我倆都牢牢的緊扣着，每一刻每一秒都在「為對方」「想對方」而沒有丁點空間留給我們自己喘息。遺忘了自己最原始為本質所散發的能量，幻變成充斥着負能量的我們，演變成很多很多的災難。你和我大大的不同讓我們都沉溺在不屬於自己的空間裡，無法放鬆地站在覺察點上好好溝通及處理問題。愛不是條件不是物質，沒有一份最圓滿的愛是靠別人身上獲取的，這只有自己能產生及確認的，懂得愛自己時也會懂得愛別人。」

他表示在這一段人生章節很感恩有未婚妻的出現，表示：「盼望沒有我在身邊時的你也能安心快樂地找回自己好好生活，原諒我所作的決定讓你心痛欲絕。沒有你沒有今天的我，我會一直珍重著。活在當下，我一定會繼續努力做好自己改善自己，讓我們彼此獨立成長吧！加油，永遠支持你的」他表示不會再回應，亦不需要再討論下去。

Tyrese貼文一出，不少網民質疑他的動機，是否與消費女方有關，要比人知道是他基於上述原因決定分手，從而獲得外界的關注。