鄭伊健一日內答謝千位粉絲　點解堅持拍港劇？

由鄭伊健、周家怡率領一眾演員包括李靖筠、陳海寧、鍾雪瑩、雲浩影、黃淑蔓等主演英皇電影《深宵閃避球》現已上映！片中「熱血教練」伊健繼兩周前帶隊一行11人突擊港九新界優先場謝票後，到電影開畫首周亦沒有停低步伐，帶領導演應智贇及全體演員再度空群而出，一日內答謝近千位觀眾支持，更帶上真實的閃避球向觀眾送出，相當有心！

一眾演員於謝票期間積極回答觀眾疑問並分享感受，其中一場有觀眾問到伊健為甚麼堅持留港拍港片，伊健說：「大家都喺香港生活咗咁耐，呢幾年的確發生咗好多事，但我自己係好鍾意電影同漫畫世界，電影應該係抽離，唔應該將真實重演一次，我接到《深》片劇本嘅時候，覺得係呢個喇，我哋依家需要呢樣嘢，因為依家欠缺咗呢樣嘢。今次同一班咁年輕嘅演員合作，未試過咁多對手跨越幾個年代，佢哋貫注咗一個好大嘅能量，同時大家可以交換，我覺得呢樣野係應該share出去。無論劇本、演員、導演同埋諗法，都係一致。希望大家睇完都會感受到呢一份能量。」而周家怡於謝票後則指：「因為部戲齊心，所以我哋謝票都好齊心！」身旁的伊健則打趣表示不認同：「唔係，其實係因為導演一直監察住我哋！」

而同場的李靖筠 (Gladys)、陳海寧(Dee姐)及鍾雪瑩表示沒想過再次有機會跟隨伊健謝票，大讚他是一個滿分的大哥哥，Gladys指：「伊健成日都鼓勵我哋講多啲嘢，仲擔心自己搶咗Focus佢真係好錫我哋呢班演員！」而鍾雪瑩笑指：「伊健用一個好真誠嘅態度，加上佢好有活力同影響力，感染到佢嘅粉絲都好支持我哋每一個人。」