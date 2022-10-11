結伴浸溫泉　興奮玩唔完

最近政府放寬入境限制，好多人都即刻訂機票要玩去日本玩。AV業界資深人士神仙乙表示，講到去日本就即刻諗起浸溫泉，同時亦聯想到AV界嘅溫泉之旅系列，女優會帶大家去到溫泉區睇風景，又會享受古色古香嘅溫泉旅館，當然唔少得同男優溫存一番，玩到水花四濺啦！

3P賀畢業

呢部由WANZ推出嘅《帶着微笑再見！心動的AV畢業溫泉之旅！》係花蕾嘅畢業作品，廠方為咗慰勞阿妹喺AV界效力咗16年咁耐，特別安排呢次溫泉之旅，搵男優陪佢吃喝玩樂，仲玩埋煙花睇夜景，之後就梗係一齊浸溫泉兼嚟個水中激戰！而廠方都知道一個男優滿足唔到花蕃，所以後來再安排多一個猛男，等阿妹可以享受3P激戰嘅樂趣，大大增加快感！

變身癡女

喺S1出品嘅《試圖成為癡女兩日一夜溫泉旅行》入面，愛寶玲被安排同一位素未謀面嘅AV男優一齊去溫泉旅行，而玲妹今次嘅任務就係要發揮潛藏嘅癡女威力，所以一去到溫泉旅館，佢就即刻出手挑逗男優再嚟個吹奏，然後又拉對方去浸溫泉，喺泉水嘅熱力刺激之下，原本純情斯文嘅玲妹變得更加熱情又飢渴，捉住男優嚟個水中大戰！

由朝砌到晚

由Moodyz推出嘅《充滿愛的溫泉約會》以主觀角度拍攝，而主演嘅女優七澤米亞就會全程望做鏡頭演出，見到佢春情勃發嘅姣樣同充滿慾望嘅眼神，再欣賞埋由佢主導嘅連場激戰，真係令人猶如置身於現場一樣咁過癮！米亞先帶大家去到溫泉旅館參觀一下，浸溫泉時就打番場水戰，去到浴室佢仲變身做陪浴孃細心侍浴，返到入房阿妹又要曳曳，簡直係由朝早玩到夜晚未停過！

簡評

日本嘅溫泉旅館真係夠晒古色古香又設備齊全，而今日為大家介紹嘅溫泉之旅系列，就可以帶大家用視覺體驗箇中樂趣！當中本仙最鍾意花蕾主演嘅《帶着微笑再見！心動的AV畢業溫泉之旅！》，原因係花蕾的確係魅力萬千，同男優一齊遊玩時表現夠真摯自然，到埋牙肉搏時又夠投入，同時又玩盡溫泉區各個場景，真係令人睇得開心又興奮！