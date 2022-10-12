勸爆料者收手︱林鈺洧被迫早熟　13歲離家打工養自己

「星二代」港姐冠軍林鈺洧父親是林俊賢，惟其父母早已分開，故她小時候家境麻麻，因而變得早熟，13歲已搬離屋企，靠着幫人補習及做侍應，自己交租過獨立生活，年紀輕輕已做過多個行業。對於一夜成名後受到連環爆料狙擊，她直言對「二五仔」的身份心裏有數，更勸對方「收手」。

港姐冠軍林鈺洧的爸爸是前無綫小生林俊賢，選美時一舉一動特別受注目，得獎後更惹來連串是非狙擊，先被翻「性史」舊帳，被網民封為「性女港姐」，後來更被閨蜜爆料指她欠下50萬卡數，要靠獎金「填氹」，另有爆料指她曾「踩場」找情敵晦氣。面對一浪接一浪的負面新聞，性格樂觀的林鈺洧直言壓力很大，自己不是外間所看般硬淨，自言軟弱，對於不是事實的指控感不快，但相信觀眾眼睛是雪亮，望時間能沖淡一切。

擔心嚇退追求者

當中令她最不開心的是被指「性女港姐」，因為此外號影響其人格，令她道德「清零」：「都擔心嫁唔出，如果唔識我，睇到報道可能都唔想了解我，睇到呢啲新聞邊個會嚟追求我？嗰個節目係一個工作，大家開會傾夾好講乜，再澄清過去冇5個男朋友咁多，只係得3個。我亦冇去罵戰，自己唔係剛烈嘅人，又話我欠卡數，以前信用額得一萬，點簽到50萬呢？依家連信用卡都冇，鍾意用現金。」對於爆料者的身份，她坦言心裏有數：「希望佢唔好再咁做，總之係假新聞。」

在單親家庭長大的她至15歲時，爸爸才尋親認女，現時父女關係似朋友，林俊賢曾以過來人經驗開解她，她說：「佢知我唔係咁，話做呢行，仲要係冠軍，就梗係多是非。好辛苦，但係都頂得順嘅，亦只能夠接受。」講到自小缺乏父愛，可有遺憾？她說：「細個媽咪冇講，連爸爸個名都唔知。爸爸朋友喺社交網搵到我，15歲先認識我爸爸，第一次見面覺得好似一份禮物咁，有多個人錫我，亦冇嬲佢。第一次見面好記得佢仲遲到，嚟到就Hello，佢話：『我係你爸爸。』我就話：『係你呀。』」她笑言與父親相認後被媽媽「詐型」，夾在中間的她難做人。

老竇林俊賢：非常遺憾！

林鈺洧小時候家境麻麻，她覺得是另類體驗，亦從未埋怨過父母，而她入行前做過補習、侍應、私人秘書、翻譯及售貨員等，並透露13歲已經搬離屋企，半工讀獨立生活：「13歲已經搬咗出嚟住，幫人補習、喺灣仔做侍應，冇人知道我咁細個。嗰陣啲租好平，自己交租照顧自己，當然媽咪都有照顧嘅，佢都想我獨立啲。」身為港姐冠軍，但只得專上學歷，她直言曾有升大學讀心理學的機會，更獲得一半獎學金，但因學費實在太貴而放棄學業，她揚言將來一定會重返校園，而自身經歷亦令她想做慈善工作幫助別人。

林俊賢對女兒因金錢問題未能讀大學，他表示：「非常遺憾，15歲先見番佢，如果個環境許可，佢係有心嘅話，隨時可以讀番（大學）；至於佢喺社會做過咁多嘢，向好方面諗，可以得到唔同方面嘅經驗，都係一件好事。」

許子萱跟張曼玉學嘢 梁超怡搵佘詩曼做榜樣

港姐亞軍許子萱與季軍梁超怡皆由外地回港選美，得獎後直言會留港發展，勇闖娛樂圈。「學霸」許子萱獲得劍橋、牛津取錄修讀MBA，問到要由零開始發展演藝事業可會是大犧牲？她說：「細細個睇港姐，所以想嚟圓夢，亦都想趁後生試吓做主持、拍劇，長期嚟講都會想去讀書完成學業。」

選美期間傳出她與佳麗張光怡因排舞問題鬧交，令人覺得她相當好勝，她說：「唔係好勝，只係自己知道想要咩，時代唔同，睇到有啲評論叫我唔好咁自信，但係覺得女仔靠自己努力、實力，冇乜問題，由細到大都會畀自己壓力，因為唔想令身邊人失望。」她又視同屬亞軍的張曼玉為榜樣：「佢講過明星只係一時，演員先係永遠，覺得佢好敬業，唔止係明星，係想將演藝事業做好。」

至於梁超怡對於來港發展過獨立生活，她指讀書時已習慣自己照顧自己，加上在港有親戚，相信不是問題。童星時曾拍攝電影《無間道》飾演梁朝偉女兒的她最喜歡的演員並不是「爸爸」，她說：「自己最鍾意佘詩曼，佢又靚、做戲又叻，會以佢為榜樣。」