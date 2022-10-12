【是日通勝】

農曆九月十七

壬寅年 庚戌月 戊戌日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午3時至5時

宜：作灶、建屋、搭廁

忌：行喪、安葬、動土

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：15、26、32、35

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：財運不算差，只要做足功課，大可放膽投資。

金牛座：笑多一點可改善運勢，凡事應向好的方面想。

雙子座：工作尚算順利，但理財要打醒十二分精神。

巨蟹座：運勢旺，心想事成，待人接物不妨疏爽一點。

獅子座：三心兩意沒好處，重要的公務最好優先處理。

處女座：感情關係需用心經營，別以忙碌為卸責藉口。

天秤座：良好人緣可帶旺財運，得了着數別待薄老友。

天蠍座：做人要懂得感恩，趁順境時回饋對你好的人。

人馬座：保持樂觀易獲幸運之神眷顧，勿愁眉苦臉。

山羊座：爭取好姻緣要靠自己，單身者宜換個新形象。

水瓶座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

雙魚座：心情好，運氣就不會差，還對健康有好處。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）龍 易破財

鼠：要以成熟穩重態度示人，切忌嬉皮笑臉。

牛：生活中遇上不少麻煩，保持冷靜勿氣餒。

虎：神采飛揚，話題醒尾，與人合作有着數。

兔：貴人力撐，事業有突破，表現獲得好評。

龍：是日沖煞，財運差勁，投資易血本無歸。

蛇：職場有變動，宜見步行步，勿自亂陣腳。

馬：吉星高照，貴人助力強，有利事業發展。

羊：小心駛得萬年船，粗心大意會招來噩運。

猴：拓展人脈好日子，多與人溝通有利無害。

雞：積極性差，專注力弱，謀事吃力不討好。

狗：頭腦清醒，不會在無謂事情上浪費光陰。

豬：桃花旺，有伴侶者感情穩定，幸福滿瀉。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

面相看健康

面相不同的部位除反映不同歲數階段，也與健康問題息息相關。

‧耳代表1至14歲，愈大愈精力充沛，愈小愈體弱好靜。若顏色光潤，則腎氣足；顏色渾濁，多屬腎虛。耳朵肥大而長，耳珠厚實朝口，富而長壽。耳珠軟薄，則腎氣弱，也易神經衰弱。

‧眉主31至34歲，眉長於眼，腎臟功能良好；年輕時眉毛長而下垂，乃腎氣衰竭之象；年老則不為忌，反主長壽。

‧眼主35至40歲，眼睛有神鎮定，黑白分明者，身體健康；眼睛黑少白多，心臟多有問題，亦多其他病痛。三白眼或四白眼者，易有凶險意外，尤其是交通事故。

‧鼻主41至50歲，鼻為疾厄宮，與脊椎、肺及胃有密切關係。鼻樑彎曲，脊骨或手腳受損；鼻樑見青筋，主心憂帶悲，亦易有輕微病痛。鼻兩旁之顴骨代表肝，若有斑痣，主自己或配偶易患肝病，46至47歲時尤其注意。

‧法令主56至57歲，法令可反映壽元長短，以越過口角為標準，達致下巴為長，壽元至少有八十；中年以後法令仍然未見增長，甚至不過口，一般代表短壽。

‧口主60歲，代表消化系統及飲食問題。嘴唇宜色澤紅潤，代表健康良好，精神飽滿；唇色帶白為體弱之象，長期如此則是先天血氣不足。