張敬軒遭騙徒利用炒賣「對食席位」　呼籲粉絲切勿上當

張敬軒早前舉行的紅館個唱現炒飛潮，近日「黃牛黨」變本加厲，竟然連他出席的品牌活動都不放過，在網上公然兜售相關「入場券」，並以「近距離睇軒公」作招徠，開價12,000元牟利，令軒迷大感震怒！

張敬軒5月時舉行紅館演唱會，原價980元的門票被炒至8,000元一張，現正趕拍賀歲片《超神經械劫案》的他，將於12月23日起假會展舉行《張敬軒Sidetrack演唱會2022》陪歌迷共度聖誕及迎接2023年，相信另一波炒飛潮即將爆發。

有「黃牛」看準其超強人氣斂財，昨日有軒迷爆料投訴，發現網上有人公開「發售」軒仔本月底出席飲品品牌活動的入場券，並以可跟偶像面對面、傾偈及聚餐等長達4小時作招徠，指獲邀出席的歌迷只有10個名額，以「機會難得」作賣點。發文者聲稱「冇時間去，所以割愛」，開價分別為8,000元一位及12,000元兩位，並註明本月23日前會截止交易。

軒迷指出所謂的見面會只屬抽獎遊戲活動，中獎者可免費入場，毋須額外費用，故發文者的行為引來歌迷強烈不滿，大鬧有人視偶像為生財工具，並指該活動實際上只有1小時，而非文中所指的「見足4小時」，特意提醒其他歌迷切勿受騙及助長炒風。

預告籌備歌迷聚會

據知軒仔的歌迷會未有人中招，不過亦呼籲歌迷提防騙案。他們同時預告軒仔正籌備歌迷聚會，但因近期太忙，相信要待他完成電影拍攝及演唱會後，才可抽空與歌迷聚一聚。追隨軒仔10年的鐵粉亦作出應援行動，將於11月12及13日假軒仔柴灣的歌迷會會址舉行免費入場的「軒．引力」展覽會。

對於網上出現非法炒賣的「入場券」，相關品牌市場部發言人陳先生表示為杜絕炒賣活動，抽獎遊戲採用實名制，參加者要上網登記個人資料後才可參加抽獎，而中獎者收到專人聯絡後方會獲安排免費入場。至於忙拍新片的軒仔，則至截稿前未有回覆。