潮晉會舉辦大灣區青年創業就業座談會

【營業資訊】習近平主席十分關心關愛青年人，指出「青年興，則香港興」，「青年發展，則香港發展」，「青年有未來，則香港有未來」。指出要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增強他們的民族自豪感和主人翁意識，幫助青年解決學業、就業、創業、置業的困難，希望每一個青年都投身建設美好香港。

粵港澳大灣區是國家開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，包括香港在內的新一輩「9+2」青年正努力打通人流、物流、信息流，為人才、知識、智慧、創意、資訊等各方面互聯互通，孕育出更美麗的東方珍珠串──粵港澳大灣區貢獻力量。

為貫徹落實習近平主席的重要指示，幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業「四業」面臨的困難，潮晉會主席陳誠傑發起為香港年青人舉辦「大灣區青年創業就業座談會」。活動以線下（香港）、線上（澳門、深圳）形式進行，是自疫情以來香港潮藉青年團體中規模最大的座談會。

民政及靑年事務局副局長梁宏正出席座談會並致辭，他指出，特區政府一直致力推動香港青年在大灣區就業、創業及就學，持續優化及擴展各項青年實習和交流計劃，協助青年人擴闊視野，並認識香港以外的工作環境及職場文化，去年推出的「大灣區青年就業計劃」，鼓勵在香港及大灣區有業務的企業聘請本地大學畢業生並派駐到大灣區內地城市工作，計劃反應熱烈。梁宏正副局長並與現場青年交流，令與會青年加深了對大灣區內地城市青年雙創基地及內地相關雙創政策和配套措施的認識。

四位熟悉內地創科產業、金融風險投資產業、零售業等行業富國際視野的年輕創業家Mindworks Capital創始合夥人張瑞祺，L`Oreal歐萊雅集團市場銷售經理邱欣怡，Ground Zero Labs創辦人、前Google產品總監錢禾洲，Fashion Star Limited創始人李仲怡分享他們在不同行業的發展潛力和創業經驗，以及如何面對嶄新環境的新挑戰。