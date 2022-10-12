譚偉權音樂劇獲圈中人捧場　見兒時偶像巨星最開心

藝人譚偉權（Gary）分身有術，既要為無綫拍劇，又要演出音樂劇《我們的青春日誌》，音樂劇公演時候很多圈中人都有來捧場，好似汪明荃、林子祥（Lam）、葉蒨文（Sally）等，日前Gary就在社交網開心分享：「兩位兒時偶像巨星來看我們的演出，完騷後導演還帶他們來和大家拍照留念，最開心係當我和他們合照時，Lam和Sally分別都讚賞我的演出，仲話我把聲靚同係全場最響亮嗰個，多謝你哋欣賞，我會為夢想繼續努力。」

Gary透露《我》劇由初演至今已經做了超過85場，而他由8月開始演出，也做了30多場，他說：「仲有好漫長嘅路，我哋呢套長壽音樂劇想做到好似外國嗰啲百老滙劇咁，希望身體健康有個魄力，各方面都能配合，完成呢300幾場演出。」為了身體強健，他有服食中藥調理，他說：「呢排我都有開緊公司啲劇，之前拍緊《羅密歐與祝英台》，試過做完音樂劇，跟住要開05早班劇集，夜晚再做騷，精神分裂就唔會嘅，但精神比較辛苦，但慢慢會習慣，拍開嘢都知要捱夜，OK嘅。」

稍後他又要開王心慰監製的新劇《異空感應》，他很多謝公司的配合，幫他度期遷就時間，讓他一邊做舞台劇，一邊拍劇。Gary說：「我哋做先部隊，希望呢種長壽樂樂劇可以發揚光大，有更多唔同劇種去做，有多啲團體或商業機構，去支持我哋本地原創音樂劇。」其實今次他除了演出，還有另一個重責，就是協助導演兼顧成個劇，並給予意見，因為他做了好多音樂劇，舞台劇的經驗也豐富，可以去分享畀後輩，他說：「我最想做將我學到嘅嘢承傳畀下一代，同有心做音樂劇嘅藝人，今次都搵咗好多素人參與演出，我哋用咗3個月時間去訓練佢哋，都開心佢哋有今日成績，見到佢哋好勤力學習。」