【單車變摩托】以有限資本攞盡優惠

要數返工最大的動力，莫過於出糧時後開心食買玩！不過份糧就得咁多，而且蚊蚊皆辛苦，當然要使得物有所值、發揮其最大的價值，要達到呢個目標，小記盡力搜刮優惠畀大家。

【1折超筍價】

想以1折的超超超低價入手心頭好？不如睇睇MegaBox為慶祝 15周年、由即日至11月20日進行「周年1折感謝祭 」，優惠包括每年都大受歡迎的「1折產品大激賞」，數萬件產品以低至1折優惠於店內發售，同時MegaBox Jetso eShop還有「線上1折慈善感謝祭」，購物同時做善事。另外，還有「Mega Club 周年誌慶大抽獎」、換領名貴家品及電器的「至潮家品購物賞—感謝祭限定」、換領內附驚喜禮品及商戶優惠券環保「生日福袋」的「周年尊享福袋」等活動。此外，凡使用6大電子消費券支付工具消費滿指定金額，可獲贈指定商戶現金券及商戶折扣優惠券，即日至11月6日更有「美饌佳餚賞」活動，可用Mega Club積分或即日消費換領多國菜式，又買又食盡興而歸。

【「森」動消費】

秋天最適合登高遠足、進行戶外活動，一身合適的裝備自然必不可少，德福廣場即日至10月23日，舉行期間限定「森動市集」，匯聚多個特色山系及運動品牌，集秋季裝束、戶外用品及專業露營用具於一身。活動期間，MTR Mobile 登記用戶於場內運動商戶消費更可享多個購物優惠，此外，德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街更攜手於10月推出「日日賞不停」及指定日子的「秋日美食賞」優惠活動，用戶消費滿指定金額即可獲得優惠券。