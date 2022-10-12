黃筠兒演音樂劇前染疫抖足成個禮拜　黃祥興睇到眼濕濕

藝人黃祥興和李思林早前欣賞長壽音樂劇《我們的青春日誌》VIP專場，祥興讚劇本好歌又好聽，並透露尾段被感動到眼濕濕，他說：「可能自己都有3個小朋友，代入咗劇入面父母嘅角色，講教育問題，係我將來會面對嘅事情，好似音樂劇中男主角同父母拗氣，帶出一家人和平互相尊重最緊要，永遠一家人都扶住你，呢句好中。」笑言睇完好掛住自己的小朋友，想立即攬住他們錫。

音樂劇女主角兼歌手黃筠兒自9月起加入演出，透露兩星期前不幸中招染疫，休息了一個星期，她說：「所以把聲有啲拆，仲起痰，好彩大家好幫我，睇住我畀多啲力我，（劇中同媽媽拗氣，現實更錫父母?）不嬲都好錫爹哋媽咪，最得意有段喊戲，喊到我個妝都溶晒，我係場場都喊，呢個係幾好練習。好多朋友睇完都喊到儍，有個朋友原本同屋企人好耐無傾偈，睇完之後同屋企人講番嘢，幾特別。」另外，筠兒透露正籌備推第二首新歌，將會是抒情歌。而男主角唐曉楓（Bon）自爆之前演出的場次發生蝦碌，將「去英國試腳，講咗去英腳試國」，估不到有觀眾發覺到，還讚他懂執生，他說:「On Show太容易有呢啲意外，又有一次台上機關扣唔實，我嗰時最近機關，立即去幫手，我覺得要放200分精神在戲內和台上至得。」