雅芳婷全新「抗病毒四季套被」 一套搞掂被鋪收納及衞生問題

【營業資訊】居住環境「笠笠亂」難收科，又需要執被學大師出動！執屋達人兼「執被學大師」阿橙，聯同「執被學新秀」Kayan收到任務，要為一家四口收拾「爛攤子」，但睡房遇到的問題卻不容易解決！香港寸金尺土，蝸居收納空間有限，加上香港天氣炎熱濕焗，細菌及病毒容易孳生，被鋪收納及衞生問題亦成為港人每天面對的民生問題。

雅芳婷推出全新「抗病毒四季套被」，套被具備自潔免洗功能，一年四季都適用，一套即可以解決收納、衞生及清潔的問題！「執被學大師」阿橙及「執被學新秀」Kayan攜手傳授「新派執被學」，勢要人人棄舊學新派，不再為被鋪問題而煩惱！於10月14至10月30日，雅芳婷更推出期間限定優惠，各位萬勿錯過！

雅芳婷全新「抗病毒四季套被」：一套即可解決被鋪收納及衞生問題

雅芳婷推出全新「抗病毒四季套被」，一張被即可解決都市人的蝸居的收納問題！簡單一「啪」，把夏被及秋被結合，完美誕生「超暖冬被」，操作簡單實用！「抗病毒四季套被」更具備以下6大優點，為您提供更好的睡眠環境，大大提升生活質素！

四季適用

「抗病毒四季套被」除可獨立使用外，用家更可將夏被及秋被結合使用，毋須額外購買冬天棉被，大大縮減被鋪的收納空間！

高抗病毒技術 家居環保減碳

套被面布經澳洲HealthGuard®抑菌抗病毒技術處理，有效地抑菌、消除新冠病毒及其他多種病毒。抗病毒效能經墨爾本大學和皇家墨爾本醫院聯合成立的Doherty Institute認證，證明可以99.9%抗病毒及抑菌，而且對人體及環境絕無傷害！用家更可減少洗滌被鋪次數，達到環保減碳！

此外，經CMA檢定中心測試證實，感染了新冠病毒的人士連續4天使用四季套被後，套被上並未發現任何病毒，包括新冠病毒。雅芳婷將同類型技術應用於口罩濾芯，對其進行氣味測試，實驗證實已連續使用4個月的抑菌抗病毒濾芯，氣味與未曾使用過的濾芯相同，不含異味。

易洗快乾

用家可將「抗病毒四季套被」放入家用洗衣機清洗，加上套被設計輕巧，佔用極少晾曬空間，達致「快洗快乾」！

毋須被袋

「抗病毒四季套被」毋須使用被袋，可以直接使用，用家不用再為被袋尺寸或款式而煩惱，大大節省金錢及收納空間！

蓄熱纖維技術

全新「抗病毒四季套被」的秋被採用嶄新蓄熱纖維技術，可快速吸收四周環境的熱能，令被窩快速升溫。配合舒適棉的高蓬鬆度及透氣性特點，同時有效保存人體散發的熱量，保暖舒適而不侷促！將夏被結合秋被變成冬被，應用「三文治式蓋被法」，實驗證明90%羽絨被為保暖！

柔軟輕盈

使用全棉布面設計，秋被更採用磨毛技術，加上被芯中的舒適棉填充料，整體手感暖和，輕盈柔軟。

期間限定優惠：「抗病毒四季套被」新品低至36折

「抗病毒四季套被」一年四季適用，輕鬆為您解決一切被鋪收納疑難，絕對是都市人必「收」科！「抗病毒四季套被」系列於10月7日起登陸雅芳婷各大銷售點！

此外，於10月14至10月30日，雅芳婷更推出期間限定優惠！3款「抗病毒四季套被」將以低至36折發售，HK$799起即可入手！各位「新派執被學」學員萬勿錯過！