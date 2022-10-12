微信遇騙徒　男子買陳奕迅演唱會飛中伏　痛失23萬元

一名男子在通訊軟件誤信騙徒，以23萬港元購入多張陳奕迅的演唱會門票。

「E神」陳奕迅的演唱會門票日前開售，火速售罄，主辦單位隨即宣布加場，一眾歌迷忙於撲飛，上周有一名男子在通訊軟件「微信」誤信騙徒，以23萬港元大手購入多張演唱會飛，但轉帳至賣方後，對方隨即失聯。

截至今日(12日)，過去一周常被騙徒用作行騙幌子的首3項貨品為酒店/露營車套票、演唱會/主題公園門票及電器，其餘依次為海鮮、玩具模型、傢俬/家庭用品、手袋、租賃服務、健康食品及貨幣兌換服務。出現過的詐騙專頁包括Bluebluebluek生活百貨、Group tour、Green Force Sports Nutrition、Hong Kong Mission、Travel Agency及港享生活。

社交平台出現甚多放售演唱會飛的「有伏」貼文，黃牛飛、假飛、無飛，皆有可能，就算當面交收，也難確認門票真偽，最穩妥還是透過官方渠道買飛。警方又提醒，守網者網站全新推出「防騙視伏器」，網購付款前輸入賣方的電話號碼、轉數快號碼、專頁名稱等，一搜索便知是否涉及詐騙。