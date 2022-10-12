【#娛樂Hashtag】陳瀅：蔣家旻妒忌我哋！

TVB台慶劇《美麗戰場》播放得如火如荼，4位花旦包括陳瀅、蔣家旻、劉佩玥及陳曉華，於劇裏鬥過你死我活，現實中就非常友好，甚至訪問途中都喊！是否真的如此好感情？睇片有真相！

葉念琛導演首次執導TVB電視劇，被問及4位主角是否心目中原本的選角，他毫不諱言：「你咁樣問我梗係首選啦！冇改過！個casting一路都係呢4個！」4位主角會否想做他人的角色，陳瀅坦言：「我哋就算想做第二個角色，但最後呢4個係最啱演呢4個角色。」至於4位主角拍完戲有否抱着一起哭，劉佩玥指通常是我們3個抱在一起（劉佩玥、陳瀅及陳曉華），陳瀅即問蔣家旻有沒有妒忌，蔣家旻反擊：「我使妒忌你哋？」4人開始針鋒相對。

是次4位主角分別於戲內或戲外都參選過港姐，看着陳瀅和蔣家旻於戲中參選港姐時的爭鬥，劉佩玥就表示：「因為我哋參選港姐時，啲女仔好乖巧，我嗰屆大家嘅感情係唔錯。」並指出當日於片場看得過癮，眼見當時她們穿高跟鞋及緊身裙，自己穿波鞋揹背囊，感覺很爽。雖然陳曉華不在現場，但重播時看到二人你爭我鬥的場面，強調現實中不會這樣。葉念琛補充：「如果有爭鬥你（陳曉華）都攞唔到冠軍啦！」場面相當爆笑。

原來陳瀅沒有想過參與港姐，而且對此非常抗拒，因此她是從模特兒入行，加上拍完這套劇後，強烈意識到自己不喜歡爭鬥的感覺。她續稱自己最難忘的一場戲是杜燕歌死的一幕，她強調那段戲很難演，最大難度是繼母繼妹在裝哭，非常影響她入戲，因此要練習到要摒棄身邊所有聲音，是最大的挑戰。至於蔣家旻則強調自己沒有勇氣參與，主因竟是不太喜歡穿比堅尼。害死杜燕歌那一幕令她非常難忘，不僅要代入角色，還要投入很想他死的情感。

場地：和昌飯店