【簡潔生活學】在微寒的日本找到實用小物

在日本有很多貼心小物，除了質料好，也十分襟用。（作者提供）

日本再度開關開放自由行，加上日圓下跌，對很多人來說是天大喜訊，不少人已經計劃甚至已出發「回鄉」，而我今次到日本，主要是參加日本整理收納協會的研討班，希望增進收納知識和技巧。

日本天氣比起香港清涼得多，平均氣溫在攝氏15度或以下，今日下課後到Tokyu Hands走一轉，畢竟三年沒有來日本，實在要衝擊一下，不過大家要有心理準備，因為Tokyu Hands已經不像以前那麼多貨品，不過，即使貨量大減，但我依然找到一些心頭好。

由於我睡覺時習慣使用眼罩，但3年前那個已經變得殘舊，所以有必要換個新的，而我找到一個掛耳式的眼罩，一面真絲一面棉質，裏面是羽絨，能夠保濕及吸汗，掛耳位置可調節長短，要知道睡覺好幾個小時，若然佩戴時過緊或不透氣，都會令耳朵痠痛，整夜都睡不好。

其實也有另一款能同時為眼睛和耳朵保暖，主要多出一條布帶，同樣可以簡單調節長短，如果一些老人家比較怕凍，這一款非常適合，由於一面是羊毛另一邊是絲質，可以按需要反轉兩邊用。

這個品牌除了眼罩，還有其他保暖產品，有一款是為頸部和膊頭保暖用，設計上有一個小袋可以放暖包，十分體貼，想再保暖些？可以配埋手腳兩用保暖套，小巧的設計，不論在家或放公司用，都不會太誇張。

這些產品的好處是可以清洗又毋須用電，清洗時只需要放在凍水，手洗涼乾，但不建議放入洗衣機。價錢方面也很實惠，百多二百元有交易。

準備「返鄉下」的朋友，可以順道來逛逛，買來做手信或聖誕節禮物都不錯吧！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM 專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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