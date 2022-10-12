着情侶裝出席時裝周活動？GD傳暗撻細16歲張元英

韓國天團Big Bang的34歲隊長G-Dragon（GD）與同門女團BLACK PINK的26歲成員Jennie，去年2月被韓媒公開約會照，令戀情曝光，但今年5月有網民發現GD個人品牌社交平台peaceminusone已取消追蹤Jennie，但仍有追蹤BLACK PINK其餘3名成員，令人猜測兩人已經甩拖，Jennie很快便被爆與天團防彈少年團（BTS）成員V拍拖，而GD近日又被懷疑有新戀情！

近日有人在社交網質疑GD撻着人氣新女團IVE的18歲成員張元英，原因竟是兩人出席巴黎時裝周時穿的服裝，張元英於本月8日在當地出席其代言品牌的時裝騷，她當日身穿有4個口袋的外套，而GD本月3日出席另一品牌的活動，剛好有4個口袋，設計與張元英穿的外套十分相似，有人指張元英所穿的外套是2020年的款式，而代言人很少會穿舊款衣服出席活動，質疑張元英是故意與GD穿情侶裝。而GD本月6日在社交網限時動態上載張元英代言品牌所送的禮物，並寫道：「謝謝給我可愛的禮物。」而在「可愛」一字旁邊就加了有張元英樣子的貼紙，令人懷疑他有意洩蜜。

不過大部分網民都覺得傳聞得啖笑：「放過佢兩個啦！」、「張元英還未成年！」、「太荒謬了吧！」有韓媒亦出面反駁，指向品牌了解過後，得知張元英所穿的並非舊款外套，而是尚未推出的2023年新款，並指在社交網限時動態輸入品牌名字便會出現張元英的貼紙，相信GD並非故意用她的貼紙。