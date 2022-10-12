廖子妤承認已拍拖幾年　堅持唔肯透露對方身份

藝人廖子妤(Fish）今日（12日）上午到中環出席毛織品牌活動。來自馬來西亞的Fish提到過往與冷品絕緣，更笑說：「10年前嚟香港，面對人生首個冬天本來好興奮，點知當時我住處靠海，真係好凍，而且香港唔係家家有暖風設備，當時覺得香港人好慘！」

Fish指自己靠飲熱水取暖，記者打趣叫她搵個「人肉攬枕」，她即甜笑如情竇初開，經不起記者追問承認已拍拖幾年，不過卻不肯透露對方身份：「唔想分手又要交代，不過依家相處係開心嘅。（見家長未？）同佢家人食過飯。（好鍾意妳？）我咁有趣喎，佢哋都好好嘅。」不過由於疫情關係，Fish家人則未能來港見「未來女婿」。

Fish未有否認男友是演員，相信是合作時擦出愛火。當記者猜測是同經理人公司藝人，她即答：「我公司得麥子樂一個，唔係佢，不過佢好有型、欣賞佢。（咁幾時先真正公開？）我哋覺得有人知咪知囉，我哋都成日周圍去，冇話特登收埋。（結婚呢？）嘩，我依家先行得好好，有劇集同電影傾緊，啱啱又同馮允裵謙拍MV，隻歌講離婚，結婚真係要考慮清楚。（妳咁奇怪嘅？）我諗嘢不嬲都負面啲，況且我從來未試過咁忙，唔會怨，驚小器。」