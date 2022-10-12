【旅遊倍安心】SmarTone推出全新「漫遊數據多日通」　優惠期內選購即送「到埗安心包」

【營業資訊】全球各地陸續恢復接待境外旅客，刺激市民外遊熱潮。SmarTone即日起推出全新「漫遊數據多日通」，客戶凡於限時優惠期內選購，即可獲贈「到埗安心包」，抵埗當天漫遊數據免費，讓旅客在抵埗即用，以手機上網完成各項入境所需的手續。

SmarTone 新推出的「漫遊數據多日通」，提供 7 日及 14 日的選擇，客戶可以平均每天收費低至$23*，享無限數據（首 1GB 用量為全速數據#）。另由即日起至 2023年 1 月 3 日，客戶凡選購「漫遊數據多日通」，即可獲贈「到埗安心包」，在抵埗當天可免費使用漫遊數據，換言之，選購 7 日多日通的客戶可享 8 日的服務，如此類推。未用的多日通更可留在下一次旅程使用，有效期為一年，客戶可在 SmarTone CARE 應用程式內查閱多日通的有效日期。

SmarTone 漫遊數據服務覆蓋全球逾 60 個國家及地區，與當地的著名的網絡商夥伴合作提供優質可靠的漫遊服務。SmarTone 5G 客戶更可在指定 40 個國家及地區享用 5G 漫遊數據服務。客戶只要開通了漫遊服務，抵埗後開機可立即連線上網，還可享以下便利：

•無需設定、無需換卡 免麻煩

•到埗即可下載所需健康驗證 App 免延誤入境

•重要電話短訊繼續收 免失聯

•固定收費 免震撼賬單

•用剩日數下次用 免浪費

為確保 SmarTone 客戶在外遊時能享用最佳的漫遊數據服務，兩名 SmarTone 特派專員今日已飛抵日本，進行實地測試，詳情請留意 SmarTone 社交平台的更新。

客戶如欲申請漫遊數據多日通服務，請登入 SmarTone CARE 應用程式、SmarTone.com 或 WhatsApp 漫遊專員 9660 2688。有關優惠受條款及細則約束。

*以 14 日「漫遊數據多日通」收費計算

#其後數據用量傳輸速度不高於 512kbps

亞太區包括: 中國內地、澳門、台灣、澳洲、孟加拉、柬埔寨、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、南韓、泰國及越南

環球包括亞太區覆蓋地點外，還包括以下地點:

美國/加拿大：加拿大、美國/夏威夷/美屬處女島/波多黎各

歐洲：阿爾巴尼亞、奧地利、白俄羅斯、比利時、保加利亞、克羅地亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、法羅群島、芬蘭、法國、德國、希臘、格恩西島/澤西島、匈牙利、冰島、愛爾蘭、馬恩島、意大利/梵蒂岡、拉脫維亞、列支敦士登/瑞士、立陶宛、盧森堡、馬其頓、摩爾多瓦、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、俄羅斯、塞爾維亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、烏克蘭、英國

其他：關島、印度、飛行漫遊、尼泊爾、斯里蘭卡、土耳其