西班牙新味　鋸扒歎海鮮

去西班牙，除有小巧多樣化的Tapas，其他菜式亦相當美味，近日有本地西班牙餐廳推出新菜單，無論是晚餐、早午餐或下午茶都有新主題，除了美味的海鮮，還有高級肉類美饌，吃時來杯Sangria或餐酒，最是完美。

24周年Brunch

這2年疫情，餐廳想企穩陣腳，也不容易。中環Ole西班牙餐廳今年正值開業24周年，為紀念如此重要的時刻，餐廳特別於現時至11月尾，逢星期六、日及公眾假期推出24周年西班牙周末Brunch，客人可用優惠價錢，一次過品嘗8道西班牙菜式，前菜有6款，包括蒜蓉欖油海蝦、烤西班牙八爪魚、西班牙巴斯克啡蟹多士、酥炸西班牙Padron小青椒、風乾火腿配新鮮番茄醬包和香草煮伊利亞上肩肉片。主菜7選1，除有燜澳洲和牛面頰肉、塞哥維亞式烤乳豬和香燒西班牙八爪魚等菜式，餐廳特別設計了2位用的西班牙紅蝦Paella，全新熬煮的蝦湯底，加入米飯、魷魚粒和蝦粒一起煮，再放燒香的西班牙紅蝦，吃時加點海膽蒜蓉蛋黃醬，滋味無比。甜品可選西班牙油炸鬼、炸鮮奶伴拖肥醬、砵酒慢煮啤梨或檸檬焦糖芝士布丁撻。客人加指定價錢，可揀選3款不同的Free Flow選擇，和朋友開懷暢飲。

自家熟成肉食

乾式熟成牛扒很多人都試過，其他熟成肉類又如何？荔枝角西班牙風味小館Rustico，近日推出一系列乾式熟成肉類菜式。選用三洲黑鬃鵝製作的21天熟成油封鵝腿西班牙燴飯和21天熟成鵝胸西班牙燴飯，烹煮時鵝油滲入燴飯內，油香肉味濃。另外還有14天熟成法國鵪鶉和14天熟成法國皇家鴿供應。喜愛牛扒的話，不能錯過50天牛油熟成美國頂級西冷，法國無鹽牛油覆蓋整塊牛肉作長時間熟成，肉質香嫩飽滿。其他還有40天乾式熟成日本橄欖牛西冷、40天乾式熟成京都姬牛西冷和21天熟成美國頂級肉眼。除了肉類，愛魚鮮可試試3天乾式熟成時令魚產。在這個10月，餐廳推出期間限定無限暢飲，客人可指定價錢2小時無限享用西班牙氣酒酒，配美食更爽。

下午茶體驗

近年下午茶大熱，除了食物愈見精緻，主題亦變得多樣化。灣仔The Optimist最近於逢星期一至日推出西班牙下午茶體驗，底層鹹點有西班牙虎皮尖椒、烤焗番茄及伊比利亞火腿加泰羅尼亞薄餅、加泰羅尼亞烤蔬菜、西班牙雜錦醃菜小食串和烤八爪魚多士等。中層架有松露炸丸子、伊比利亞黑毛豬火腿炸丸子和吞拿魚他他等。頂層是多款經典甜品，包括西班牙油炸鬼、加泰羅尼亞家庭風味焦糖燉蛋及巴斯克焦香芝士蛋糕。想提升體驗，可加指定價錢配香檳或5款新出雞尾酒。