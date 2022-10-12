林鈺洧收到獎金捐出去　自爆非洲有個13歲「女兒」

香港小姐冠軍林鈺洧（Denice)和友誼小姐邢慧敏（Sharon）今日（12日）出動領取獎品，提到今次是最後一次領獎，Denice搞笑稱感到失望，至今收到的禮物多到數唔晒，喜歡今日收到當選時的大相架，打算掛在家中，記得她當選加冕一刻不慎走光，她稱：「嗰時唔知走光，但有打底，可能太開心，忘記咗點坐。」

提到尚未收到港姐獎金，她表示會將收到的獎金全數捐出與保護兒童有關的慈善機構，近日有保護兒童機構接連爆出虐兒事件，Denice稱聽到新聞後感到不開心，她說：「去得呢啲機構係求安全，覺得好不幸，唔應該發生，小朋友係需要幫助。（你仲捐錢畀機構？）係小部分失德，經過廣泛報道後，啲機構會加倍留意。」Denice本身有助養非洲和柬埔寨兒童，非洲的「囡囡」現已13歲，經常畫畫和寄相給她。回想自己13歲時便要半工讀生活，她稱這是另類體驗，書本也學不到。Sharon稱自己13歲時甚麽也不懂，覺得Denice若無童年時的磿練，就沒有今日的冠軍來。

林鈺洧自摘下后冠，針對她的爆料不絕，她直言對爆料人是誰心裏有數，她說：「心入面有答案，希望佢唔好再咁做，呢啲唔係我嘅行為，唔係真相，100%假新聞。（係咪以前做模特兒嘅競爭對手做？）以前同公司模特兒好Friend，少得罪人，少應酬，心裏有數係邊個，唔會指名道姓講，但真係要停，（係男定女？）係女，（因為以前爭Job或爭仔惹仇？）唔透露喇！」Sharon稱自己之所以同Denice相熟，因為大家性格好相似，做模特兒時也少應酬，故沒有得罪人情況出現。