愛爾蘭男子歌唱組合Westlife宣布將於明年舉行亞洲巡迴演唱會 ,2月26日在台灣高雄巨蛋舉辦一場演唱會,可惜是次亞洲之行並沒有香港站。傳奇天團Westlife是不少80、90後的童年回憶,《If I Let You Go》、《Fool Again》、《Swear It Again》、《My Love》等歌曲也能琅琅上口,不少香港歌迷得知此消息後大感失望。雖然難以親身聽他們的演唱會,但今次為大家精選了幾首Westlife的經典歌曲,不妨去片回味一下!