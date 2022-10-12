林志玲當媽冇覺好瞓　多得老公做神隊友接力湊B

台灣林志玲與日本組合EXILE成員AKIRA於2019年結婚，本年初誕下麟兒，雖然升格人母，但人氣依然無減，她今午（12日）於台灣出席代言活動，見她火速收身，面色紅潤，狀態甚Fit，就連司儀黃子佼亦不禁讚嘆顏值再升級！

其實林志玲與黃子佼早在4年前曾合作做直播，當時很多人擔心志玲的桃花運，想不到4年後他們再遇，二人已一起變了新手爸媽，而初為人母的林志玲不諱言做媽媽後最大挑戰是沒法充分休息，畢竟作息都會以孩子為重心，生理時鐘大亂，有時一整晚斷斷續續睡不夠3小時，要知道好的睡眠品質是照顧寶寶的關鍵，幸好她懂得滋補，讓她可以安定情緒，即使睡眠被分割，也能幫助她火速入睡有好的睡眠質素。

志玲還大爆現時家中大小事務都和丈夫AKIRA分擔，指自己沒有聘請保母，全程由自己照顧寶寶，幸好丈夫是「神隊友」，她們會接力湊B，寶寶餵奶哄睡亦會輪流去做，特別現在寶寶開始識爬，怕寶寶危險，林志玲更要長時間盯實他。

談到寶寶生活點滴，志玲即甜絲絲指現時手機裏的照片，全部都是寶寶照片，每張相紀錄了他的成長，每個表情、每個動作，感覺都是第一次見一樣，讓她每張相都不捨得刪掉，她說：「記得有一次我煮副食品給寶寶，結果他很捧場整碗吃光光，覺得很有成就感。」她也坦言最近回歸工作，就如一般在職媽媽沒法常為寶寶下廚，推薦可以用田原香寶寶粥，口味很多元、都是天然食材熬煮，能幫到現代忙碌的父母。