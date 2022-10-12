見Robynn結婚生埋女　林德信萌起成家立室念頭

歌手林德信（Alex）跟圈外女友拍拖5年，感情穩定，最近Alex跟Robynn（葉中月）攜手創作新歌《Sparkling Wine》，見到Robynn已婚兼有女兒，他坦言開始有成家立室念頭：「尤其呢幾年，人生思想係變緊，以前細個冇乜點諗，只係專注喺事業度，對呢啲好掙扎，但依家放鬆少少，會開始諗吓，都想同女友、屋企人有更多時間一齊，想有更好嘅生活。」

林德信比Robynn更早做獨立歌手，Robynn好欣賞Alex經營自己的音樂路：「佢好落力，幾羨慕佢喺短短幾年建立到自己嘅平台，除咗影視、廣告、音樂，佢又會將時尚融入音樂方面，同佢一齊合作有好多新嘢。」獨立歌手路好難行，本身是瑜伽導師的Alex已開始教學生，他說：「但係cover唔到做音樂嘅資金，當投資咋，但會堅持去做，再努力啲寫歌，音樂世界係唔同咗，但仲係覺得好好玩，喺音樂上仲有好多嘢想玩，就算失敗咗都OK！」

Robynn最近也兼做「玩具圖書館」工作，疫情期間她又修讀了教育孩子的課程，不停增值自己，她說：「能經營到自己音樂，繼續去做係好幸福一件事，好多人條路比我更崎嶇，我喺音樂上產量唔多，每做一次，都希望能力範圍做到最好。」雖然不停燒錢做音樂，但他們樂在其中，今次歌曲製作費都是他們平均夾份，盡量控制在預算內，Robynn說：「妝自己化，連MV都自己剪，盡量自己做，好彩我吔圈內好多朋友，都會拍膊頭，獨立歌手模式就係咁樣。」

兩人相識十多年，今次第一次在音樂上合作，Alex說：「今次主要都係想玩吓Robynn，因為之前佢真係未玩過呢類音樂，佢呢個80年代打扮都未見過，其實佢第一次錄vocal，我都監製都好滿意，好想將新嘅Robynn帶畀聽眾聽。」今次首歌玩味好重，對Robynn更是一大挑戰，而歌詞中有句尺度好大，她坦言錄音時有掙扎過，拍MV也要豁出去：「已經好大膽，當唔係自己，係演緊一個角色，（點解唔除衫浸桑拿？）真係唔得，個水位唔夠高，過唔到自己嗰關，我由組合到依家已經跨咗一大步，我呢幾年一直慢活模式，直至今次同Alex合作，好似有個新生命，冇見過玩得嗰面嘅自己。」

場地：212 studio

Alex髮型：Henry Ho@Misalon

Robynn髮型：Amber Tse@IL Colop