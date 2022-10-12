鄭伊健自認唔會因前輩教訓隨波逐流　鍾意同新人打成一片

由鄭伊健、周家怡率領李靖筠、陳海寧（Dee姐）、鍾雪瑩、雲浩影（Cloud）及黃淑蔓（Feanna）等演出的《深宵閃避球》在上周首映，伊健日前接受鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目訪問時分享拍攝感受，與一眾年輕演員合作的他完全冇架子，他說：「好多時大家都話上一代同新一代溝通唔到，我覺得呢個係好大嘅挑戰，但難得佢搵你幫手，呢步已經係成功咗一半啦，到你入到去原來有咁多新人，咁你要諗吓點樣令大家打成一片，因為個古仔就係要呢樣嘢，我哋唔可以用啲『我教你呀！』，千祈唔好講呢類字眼，應該要話『大家試吓做件事吖不如？』，我覺得好好玩㗎，如果溝通得到大家會有個信任，跟住我哋就會溝通得愈嚟愈好喇。」

他直言現時導演和演員間的合作模式與以往有很大分別，他是十分願意聽導演的意見：「你代表嗰個年代唔代表係依家要嘅嘢，其實每個年代要嘅嘢唔一樣，我好想知道你哋想要乜嘢。」他笑言自己從不會因為前輩教訓而隨波逐流：「我入行嗰陣會話『點解一定要係跟你嘅呢？點解一定要係咁樣就係啱嘅呢？』（但你最後你都跟咗？）我冇。」

曾是TVB當家小生的他參演過不少劇集，當中不乏古裝劇，但原來他當年曾提出異議：「譬如以前喺電視台拍古裝，要黐頭套嘛，啲人就將你黐到有咁高得咁高，你知唔知黐得多會光頭㗎？咁我就有咁低黐咁低囉，跟住個前輩走埋嚟話『你過嚟，你係主角嚟㗎！妝你又唔化，頭套又黐到咁，你改吓啦！你啲機會咩咩咩』係有鬧嘅，跟住我就坐埋一邊思考囉。（你覺得有冇道理呢？）係有啲道理嘅，但因為我之前有爭取過，我話『點解古裝一定要戴頭套呢？點解唔可以用自己嘅頭髮呢？真實啲呢？』但啲人就當你新力風，『點解廠景一定要係廠景呢？唔可以外景呢？』譬如我做兒童節目都試過去臨記室睇劇本，夠靜嘛，但又被人話『你去臨記室睇劇本，你不如去做臨記啦』，睇劇本就要做臨記㗎喇？我覺得點解會咁嘅？我唔係好鍾意呢啲嘢，所以我一定唔會做呢啲嘢。」亦因此伊健從不會擺前輩架子，而是選擇與年輕一輩打成一片！