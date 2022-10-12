屋企無王管　瘋狂尋歡

不怕官，最怕管，成日畀人管住晒真係生活得冇樂趣！AV業界資深人士神仙乙表示好多人與事都唔管得咁多，好似日本AV界嘅「兩親不在系列」咁，就講述男女主角趁父母唔喺屋企，冇人看管嘅時候瘋狂地曳曳喇！

以弟賠罪

喺Moodyz出品嘅《我被姊姊的同學作出絕倫改造》中，大雄返到屋企嘅時候，就見到家姐與同學夏希栗嗌交，原來家姐趁父母回鄉探親，邀請夏希栗嚟屋企住兩日，點知發生爭執，兩人鬧完一輸之後，家姐發覺其實係自己唔啱，於是向夏希栗道歉，不過栗妹得勢不饒人，更要求將大雄畀佢發洩作為賠罪。而夏希栗知道大雄仲係處男，於是佢慢慢教導對方各種床技，更有技巧地提升大雄嘅持久力，兩人就喺呢兩日不停激戰，簡直係當家姐透明。

最愛男人味

同樣由Moodyz推出嘅《我在鄉下勾引了鄰居》入面，葵伊吹返到鄉下嘅祖母屋企暫住，一來當度假，二來唔使受到父母嘅管束。不過，喺鄉下佢都唔係無所事事，因為阿妹淫在骨子裏，更加被幾個農村大叔身上陣男人味所吸引，於是向佢哋逐一勾引！雖然班大叔都已一把年紀，但係面對阿妹嘅青春玉體，個個都變得雄風大振，令雙方都能盡享快感，亦令恬靜嘅鄉村生活更添色彩。

乾柴烈火

Planet Plus推出嘅《突如其來的大雨淋濕了……嚮往的家庭教師無法回家》，講述涼介嘅父母出外公幹，呢晚佢一個人喺屋企睇電視，突然有人按門鐘，原來係家庭教師冨安玲於奈經過附近時遇上滂沱大雨，全身被淋到濕晒，涼介見到心儀已久嘅美人兒，梗係觀迎佢入屋啦！而涼介見到玲於奈濕晒身又透晒Bra，好快就忍唔住撲上前又攬又鍚，雖然玲於奈有少少反抗，但係好快就被涼介嘅熱情所征服，繼而兩人就喺呢個風雨交加嘅晚上瘋狂翻雲覆雨。

簡評

喺3部作品中，本仙最鍾意夏希栗主演嘅《我被姊姊的同學作出絕倫改造》，一來栗妹身材婀娜肌肉結實，夠晒睇頭，二來扮演癡女佢最在行，睇住佢將男主角瘋狂玩弄，場面夠晒刺激又搞笑，令作品充滿激情之餘亦多幾分趣味。