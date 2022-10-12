Ana Chuu巨乳尤物　「美」味變裝

隨住Cosplay文化普及，愈嚟愈多索女加入Cosplay行列，其中就有呢位嚟自美國嘅巨乳尤物Ana Chuu，憑住一對天然H奶橫行無忌，盡情吸睛兼吸金，可謂誰乳爭峰！

天然無添加

如果大家有睇美國嘅電玩展，一定會發現展場內有唔少女Coser，佢哋樣靚之餘，身材更係超火辣，加埋性感嘅造型，真係魅力沒法擋，好似今年22歲嘅Ana Chuu就係其中之一。

雖然佢年紀輕輕，不過外表睇起嚟比較成熟，但係亦無礙佢發展Cosplay事業，至今已有3年。而佢參與Cosplay活動初期，其實仲有另一個身份，就係內衣模特兒，並且喺業界有一定嘅人氣，原因好簡單，就係佢擁有一對36G巨乳。可能有人會話36G係大，但唔算係巨大嗰種，如果咁諗就錯喇，要留意呢個係美規Cup數，換轉成我哋所熟悉嘅日規，其實佢對車頭燈有成36H，係咪好巨型先？而且仲要係純天然無添加，難怪會成為內衣品牌嘅寵兒。

人氣大爆發

佢表示自己嘅表演欲強，加上亦係ACG迷，2019年便開始參與Cosplay活動，卻估唔到第一次參加，就成為全場焦點，原因當然係佢嘅上圍太過吸睛，結果成為被爭相拍攝嘅對象。Ana表示真係既尷尬又興奮，事關佢冇諗過自己竟然咁受歡迎，而喺呢次活動之後，佢便開設社交帳號分享自己嘅性感Cosplay，亦因此而成為人氣Coser兼網紅嘅轉捩點。

事緣係佢分享一輯兔女郎Cosplay照，因誇張嘅巨乳成為網絡熱話，令佢人氣大爆發，成功吸納超過47萬粉絲，從此成為美國炙手可熱嘅性感女Coser，及後佢更開設會員制頻道，出售極限性感嘅Cosplay寫真相吸金，真係識搵銀呀！

Profile

出生地：美國

身高：170cm

三圍：36H-26-37

Ana Chuu嗰對純天然白滑巨乳固然吸睛，但其實佢嗰個豪華臀同樣誘人，加上佢本身係內衣模特兒，故此擺甫士格外誘人，難怪佢喺社交平台分享嘅性感Cosplay寫真，咁受網民歡迎啦！