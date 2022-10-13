【是日通勝】

農曆九月十八

壬寅年 庚戌月 己亥日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

宜：沐浴、理髮、開市

忌：嫁娶、動土、入宅

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：17、25、26、28

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：擇偶不可只看外表，志趣相投才可細水長流。

金牛座：工作順利，即使有麻煩出現，仍能從容面對。

雙子座：沒必要跟其他人作比較，要學懂感恩和知足。

巨蟹座：投資要量力而為，輕舉妄動有可能賠本收場。

獅子座：幸運指數排第一，主動出擊可打破感情悶局。

處女座：模稜兩可的態度要戒，以免成為事業絆腳石。

天秤座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能失去理性。

天蠍座：享天時地利人和，財運特別旺，生活冇煩惱。

人馬座：動怒會傷肝，好好控制脾氣，對身心都有益。

山羊座：健康運稍遜，飲食要節制，更不應胡亂進補。

水瓶座：機不離手會損害視力，要好好錫住靈魂之窗。

雙魚座：愛情運一般，不改變被動心態，難打破悶局。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）羊 偏財旺

（跌）蛇 心情差

鼠：幹勁十足，處變不驚，做起事來快靚正。

牛：容易破財，投資運欠佳，不宜輕舉妄動。

虎：敢於創新，有力於職場競爭中脫穎而出。

兔：善於交際，易跟合作夥伴建立良好默契。

龍：有伴侶者要正視感情問題，防矛盾升級。

蛇：是日沖煞，心情鬱悶，家人支持幫到你。

馬：有點固執，行事不懂得變通，難獲佳績。

羊：偏財運不錯，審慎投資，易有意外收入。

猴：來自長輩的壓力很大，受悲觀情緒困擾。

雞：有社交運，參加聚會活動，可大飽口福。

狗：獲財神眷顧，理財有道，身家水漲船高。

豬：運勢低迷，工作遇阻力，易與人爆衝突。

【暢所欲玄】（風水及環境學顧問CalCal師傅）

銀器的效用

客人經常會問，佩戴甚麼飾物對運程有幫助？

假如閣下屬意的佛珠水晶神聖法器化石的來源無法確定，又或者價值過於不菲，依在下愚見，或許佩戴銀器會是百利而無一害之選。

自古以來，人類都相信銀器有驅邪辟毒的特性。古埃及人經已使用銀，作為消炎殺菌的工具，他們以薄薄的一塊銀片鋪在傷口以作消炎治療。來到今天，有人將銀離子編織到衣物之上，如汗衣、襪子等，使到衣物具有抗菌除臭功效。

另外，在自然療法中，膠性銀能充當天然抗生素。多年以來，筆者經常會使用膠性銀作為對抗病菌之用，每當感冒初起、喉嚨發炎，用作漱口，效果相當理想。

小孩佩帶銀器，能夠清除胎毒，相傳更有辟邪功效，遠離負能量和不祥氣場。或許種種傳聞是因為銀器在佛教《法華經》、《佛說阿彌陀經》及其他古著中，都被列為佛教七寶，即最名貴的七種世間寶物之一，有息災安神鎮心之用，因此民間便有替小孩子佩戴銀鎖及頸圈的習俗，作為辟邪排毒之效。

現代人當然毋須以銀針測毒，佩戴銀製潮物首飾，既能裝飾，亦能改善氣場，一舉兩得！