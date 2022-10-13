娛圈單打︱酥胸被壓反遭罵　男女邊有真平等

色字頭上一把刀。近期大陸劇頻頻「出事」，繼男星張翰公然胸襲女主角致新劇被下架後，港人熟悉的許凱又捲入博懵疑雲。楊冪擔正的新劇《愛的二八定律》，跟男主角許凱飾演假結婚夫妻，其中一幕許凱攬着楊冪再伏在其胸口上，竟將女方雙乳壓至變形，令人嘩然。

此劇流出的「路透照」赫然有上述香艷一幕。網民反應亦相當令人驚訝，居然幫男不幫女，一面倒力撐許凱，還勸楊冪已是有小孩的媽，拍劇最好收斂一點，唔通靚仔真係大晒？

事實上，楊冪近期是非纏身，不是被爆偷嗒19歲小鮮肉，就是被指深夜帶高帥男返歸，甚至被老作與「劣迹藝人」李易峰曾有不倫戀。可能緋聞實在太多，不論真假已深植觀眾腦海，加上與劉愷威離婚後，甚少被拍得跟女兒互動的場面，母女關係疏離的傳聞甚囂塵上，以致今次「出事」，網民竟以其人母身份來攻擊她。

至於許凱，因為演出《延禧攻略》而在香港有頗高知名度，對女主角情深一往令人印象深刻，此後再與吳謹言拍檔《尚食》亦廣獲好評。詎料深情形象只限演戲，現實中的許凱被爆為世紀渣男，家暴女友、出軌偷食等黑歷史層出不窮，不過許凱勝在坦白，直認曾經是壞男生、混蛋，觀眾反而欣賞，至今片約不斷。

時代變了，但有些價值觀始終不變，觀眾可以對花心渣男坦白從寬，卻對不理女兒的媽媽鞭撻從嚴。楊冪也是跟着劇本去演而已，偏偏網民叫楊冪最好收斂一點，卻不叫許凱最好避忌一點，男女沒有絕對平等，由此又可見一斑。