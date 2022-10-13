東方日報C2：有劇冇人掀監製搶「女」潮　高海寧續約有曙光緩解無綫花旦荒

無綫「花旦荒」愈趨嚴重，年底及明年初拍板開拍的劇集數目甚多，各監製爭崩頭「搶女」，「花」落誰家還是未知之數。多位花旦如胡定欣、唐詩詠等相繼離巢後，無綫再失一個都嫌多，而約滿在即的高海寧一直與無綫拉鋸，據知雙方「正愉快處理中」，有望靠她緩解燃眉之急。

無綫兩、三年前已開始鬧「花旦荒」，情況告急之時，不得不起用未成大器的女藝員擔正女主角，包括現時熱播的劇集《美麗戰場》中演技被狠批的陳瀅。據知無綫之後有多套「續集」、「系列」重頭劇鐵定開拍，當中包含與內地平台合拍及重金投資的大劇，計有暫定明年1月開拍的《企業強人》、3月開拍的《痞子殿下2》、4月開拍的《星空下的仁醫2》，還有《逆天奇案2》及《巾幗4》等口碑劇，其中多部重頭劇集主角需沿用第一輯的演員，包括《逆天2》的林夏薇及陳展鵬，《痞子2》的陳瀅及周嘉洛、《巾幗4》的鄧萃雯及黎耀祥等。

在此「缺女」危急之時，早已登上女一的高海寧，之前與無綫拉鋸傾談續約的事宜似乎有起色，據知現時她與公司洽談得相當愉快，一直正在處理中，續約機會極大，而高海寧的「重返」，相信可緩解燃眉之急。

蔡思貝爭取放假「回氣」

視后胡定欣、李施嬅、王君馨及唐詩詠相繼離巢，而黃翠如與李佳芯繼續未獲派新劇，至於演技屬穩陣派的黃智雯、蔡思貝及姚子羚正分別拍攝《再見．枕邊人》、邵氏電影《無間一戰》、劇集《狀王之王》，估計她們趕劇後需放假抖抖。之前蔡思貝接受本報訪問時就透露稍後會放假叉電，她說：「演員忙完一段時間就會冇晒生活，所以要休息搵番自己嘅生活，其實都係做番日常嘅嘢！」而之前因拍賀歲劇《黃金萬両》作息不定，引致免疫系統失調、全身生粒粒的江嘉敏至今仍未痊愈，正中西醫雙管齊下治療中。

蔣家旻「奸計」跑出劇接劇

而近年成功登上「女一」的蔣家旻、陳嘉慧、馮盈盈及陳曉華等亦已被派往新劇，在《美》劇擔正女主角的陳瀅演技被狠批，反而「反骨琪」蔣家旻憑奸角率先跑出，演技獲讚。不過這無損陳瀅谷劇心情，前晚她與劇中好姊妹劉佩玥在社交平台開Live博攞分兼爭取曝光，更分享自製的私密相冊，當中有她們與劇中另一好友陳曉華由細到大的照片，陳瀅興奮表示：「有我哋小朋友一路到讀書嘅時候！我係唔係好可愛呢？」她又表示劇集播完後，會與觀眾玩遊戲將相冊送出。

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