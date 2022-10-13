阿Mo生日︱So Ching再現身　到街頭為男友做呢件窩心事

MIRROR紅館意外至今，舞蹈員李啟言（阿Mo）一直留院，阿Mo昨日（12日）生日，其女友兼COLLAR成員So Ching一定感受最深，雖然未見她真身出現銅鑼灣舉行的生日應援活動，原來她默默為男友慶生。

她昨晚11時許在阿Mo過了生日之前，於社交網限時動態，Post了自己企在街頭，擺放阿Mo的生日應援燈廂前自拍，該燈廂寫上「Faith,Hope,Love」外，還有很多阿Mo的生活照，照中見So Ching雖然戴上口罩，包到實一實，但明顯比之前肥番少少，再沒有骨瘦如柴，她留言：「You Said You Want Me To Post It！（你講過希望我Post呢張相！）」So Ching講得出做得到。

而阿Mo的生日應援活動，繼MIRROR成員Ian後，昨日AK及Frankie亦先後前往。AK寫上：「To Mo 還記得我們的一次一齊做show，就是大家第一次上紅館，入行後第一個紅館也是你在我身邊，我知道將來也是，一定會，早日康復！Happy Birthday miss you 」，其後AK亦有在社交平台上上載為阿Mo而設計的羽毛貼紙並標注了Happy Birthday，而Frankie則低調到達並逗留一會便離開。