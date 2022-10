阿Mo生日︱So Ching再現身　到街頭為男友做呢件窩心事

MIRROR紅館意外至今,舞蹈員李啟言(阿Mo)一直留院,阿Mo昨日(12日)生日,其女友兼COLLAR成員So Ching一定感受最深,雖然未見她真身出現銅鑼灣舉行的生日應援活動,原來她默默為男友慶生。

她昨晚11時許在阿Mo過了生日之前,於社交網限時動態,Post了自己企在街頭,擺放阿Mo的生日應援燈廂前自拍,該燈廂寫上「Faith,Hope,Love」外,還有很多阿Mo的生活照,照中見So Ching雖然戴上口罩,包到實一實,但明顯比之前肥番少少,再沒有骨瘦如柴,她留言:「You Said You Want Me To Post It!(你講過希望我Post呢張相!)」So Ching講得出做得到。

而阿Mo的生日應援活動,繼MIRROR成員Ian後,昨日AK及Frankie亦先後前往。AK寫上:「To Mo 還記得我們的一次一齊做show,就是大家第一次上紅館,入行後第一個紅館也是你在我身邊,我知道將來也是,一定會,早日康復!Happy Birthday miss you 」,其後AK亦有在社交平台上上載為阿Mo而設計的羽毛貼紙並標注了Happy Birthday,而Frankie則低調到達並逗留一會便離開。