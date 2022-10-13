準備坐長途機　媽媽急治坐骨神經痛

隨着回港檢疫措施放寬，不少人計劃外遊或探親，有位中年母親準備帶兒子飛往加拿大，讓爺爺嫲嫲看孫兒，可是近年在家工作，沒了上下班的走動，每天長時間坐於書桌終致持續腰痛，她認為自己有坐骨神經痛，擔心坐長途機感不適，故此求助脊醫。

許多人對於「坐骨神經痛」這名詞不太理解，以為是引起痛症的原因，實際上這與腰背痛等字眼，意味不差太遠，只是形容痛症的位置，並未有說出痛症的起因。

坐骨神經引致痛楚成因

坐骨神經是由腰椎第四、五節神經線，及薦椎（薦骶骨）第一、二、三節神經線，通過腰位置，再經過坐骨位置，然後黏附在一起，總稱為坐骨神經。

坐骨神經痛是指以上提及的神經線有任何受壓，基本上由腰至臀部，經大腿後方肌肉再落至小腿，因壓到坐骨神經而引起的痛楚，均叫作坐骨神經痛。而壓到坐骨神經引致痛楚的成因，包括了腰椎間盤突出，腰椎滑脫或關節功能性問題，盆骨問題，臀部或梨狀肌的肌肉拉傷、發炎或收緊。

在家工作坐姿不良

這位四十多歲媽媽，近年公司為減少同事互相感染，作出在家工作安排，每月只需數天要返回公司，即使目前疫情放緩，有見運作暢順維持這個安排。由於沒有同事在旁，在家工作時，許多人的坐姿都會比較隨意，有坐梳化甚至坐床，蹺腳坐、盤膝坐、側身坐，姿勢愈坐愈差；雖然這位媽媽有自己書桌，但也犯上坐姿不良，有時會抱膝捲腰而坐。

日積月累，感到腰痛之餘，臀部亦痛，更放射至大腿後方及小腿有麻痹感。她意識到是久坐所致，於是嘗試間中站立做伸展，並找按摩師幫助紓緩，可是按摩了兩、三次後，臀部痛楚加倍，就連行路姿勢亦變得奇怪，坐立不安，她知道長此下去，會大大影響飛加拿大的行程，於是決定正視，求醫處理。

患上梨狀肌症候群

脊醫檢查發現她的盆骨出現關節功能性問題，導致肌肉不平衡，屬於下交叉綜合症，並且患上梨狀肌症候群。不良坐姿壓着梨狀肌引致發炎，而她接受多次按摩亦加速了血液循環，使梨狀肌發炎情況嚴重。

治療方面，脊醫在梨狀肌位置用超聲波消炎，以脊骨神經科手法矯正盆骨，使臀部、大腿後方和小腿的麻痹和痛感消退；至於下半身肌肉不平衡的長期問題，需要接受健身教練的指導，配合伸展動作以放鬆梨狀肌，拉鬆腰臀肌肉，紓緩下交叉綜合症，讓她可以輕鬆迎接長途旅程。

醫生資歷：

脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家