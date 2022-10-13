梁允瑜再選「港姐」望搣甩粗口標籤　出師未節露乳貼

無綫節目《香港小姐再競選》昨晚（12日）在將軍澳電視城錄影，14位佳麗包括何沛珈、關楓馨、王嘉慧、梁允瑜、李芷晴、李天縱、黃婉恩等透過才藝表演、泳裝及問答環節等爭逐冠軍、「最佳進步獎」和「更上鏡小姐」獎項。

佳麗首先自我介絕亮相，「粗口港姐」梁允瑜以晚裝出場即失守露乳貼，她自嘲說：「參選港姐希望有機會做《學是學非》，但一年後大家對我嘅印象就只係是非同粗口，希望除咗呢啲標籤，大家可以認識到真實我嘅。」已做媽媽的減去30磅參選的李天緃激動說：「11年前我完全唔識廣東話，膽粗粗參加港姐，一直學廣東話到依家，去到《兄弟》終於唔使公司配音，今次參加係想畀個女知道，媽咪係得嘅。」

佳麗隨後換上運動裝，明踩單車暗鬥身材，梁允瑜、李芷晴、王嘉慧及何沛珈皆出現波濤「胸」湧情況，相當吸睛，鄺靜汶與莫韻諰則顯得「峰」平浪靜。去到才藝表演環節，一班佳麗有備而來表演精彩。大跳印度舞的梁允瑜又走光，舞衣下滑露出胸墊，儀態盡失；陳懿德與手上的公仔，一人兩聲表演腹語，相當有驚喜；李天緃則找來媽媽伴奏大跳中國舞，功架十足；而身形弗到漏表演傣族舞的何沛珈，配合旋律，舞姿優美，相信為她搶了不少分數。