2022聖誕眼影　搶先鬥閃！

還有兩個月左右就到聖誕節，女生期待已久的聖誕限量彩妝系列已陸續上架。其中又以一盒有多色，實用又包裝吸引的眼影Palette最受注目，今回特別精選當中3款閃爆大家眼球的人氣之選，讓大家率先感受一下節日色彩和氣氛！

星光閃耀之夜

聖誕節是一個璀璨奪目的節日，Dior全新推出的珍藏版高級訂製五色眼影，佯無論是濃郁的質感或星宿圖騰設計，都讓人想起星光閃耀的派對之夜。全系列一共有兩款華麗的配色組合，其中的Galactic糅合了玫瑰木色、閃耀銀光的薰衣草色、泛着虹彩的絲絨黑色、神秘的酒紅色及珠光白色，能讓女生輕易打造如月色般冷艷的眼妝。而Cosmic Eyes則包括了緞光香檳米色、泛綠古銅色、金色、絲絨黑色和泛着銀光的灰褐色，溫暖的配色組合讓眼妝如星塵般輕泛微光，綻放神秘迷人魅力。

折射多彩艷光

閃爍Bling Bling眼影絕對是派對妝容首選！所以Charlotte Tilbury在今個聖誕，特別帶來節日炫目系列，更邀請一眾名模紅星如Kate Moss、Lily James、Jourdan Dunn及Twiggy演繹閃爍迷人妝容。特別推介當中的星級產品－Hypnotising Pop Shot魅惑單色眼影，其包裝由人手鑲嵌寶石而成，瑰麗迷人，值得收藏。加上以鑽石為靈感的炫目多彩色調，如玫瑰香檳金、暖金、紅棕、翡翠、珍珠銀、綠松石及虹彩鑽光等，以及如絲般柔滑粉質，簡單一掃即可打造水晶般閃爍奪目的妝效，在派對不同燈光映照下，呈現色彩斑斕的光芒。

繁星拱照

為了迎接全年最矚目時刻，NARS在全新的Holiday 2022 Collection 限量節日彩妝系列中，特別加入兩款眼影組合。其中Stargaze Eyeshadow Palette集合了12種高度顯色的色調，由濃郁啞緻到細緻珠光、柔滑緞光絲絨以至奪目閃粉的質感都有，加上限量繁星設計，一眼就讓人心動！至於同樣以星光點綴包裝的Uninhibited Eyeshadow Palette，則一盒有齊9種色調，以及啞緻、閃爍和金屬等多款妝效，絕對能讓女生輕鬆打造出獨一無二的節日眼妝。