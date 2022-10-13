劉愷威被捕獲與靚女十指緊扣「拍拖」　女方被爆去年已婚

男星劉愷威於2018年與內地一線花旦楊冪離婚，楊冪緋聞不絕，反觀劉愷威就一直單身。不過，昨日（12日）有網民在個人社交網爆料，自稱在跑步期間偶遇劉愷威拍拖：「跑個步都能遇到明星談戀愛…真的絕了，劉愷威很高調，口罩都沒戴，女朋友也特別眼熟，演員，真的是大大方方沒問題，偷偷摸摸準熱搜。」

從照片所見，劉愷威與女方十指緊扣，劉愷威低頭露出甜笑，而女方一頭齊肩短髮，頭戴Cap帽，外形相當匹配。有眼利的網民猜測女方是內地演員尤靖茹，於1992年出世，與劉愷威相差18歲。

該爆料網民又在社交網表示，肯定相中的女子是尤靖茹，還澄清不是在拍戲，是在散步。而尤靖茹在去年12月30日曾晒出結婚相，因此不少網民認為不可能，該作者再於評論區發文：「我看得清清楚楚就是尤，大家說尤結婚了不可能，那就不能離了嗎！還說劉沒戴口罩不可能，我也是納悶他倆的高調，可能是我們住得太偏僻！」

而尤靖茹經理人立即闢謠，並斥：「造謠胡扯博眼球的，我勸你們善良！」尤靖茹本人也發文晒相指在寧波集中隔離，而劉愷威暫時未有任何回應。