【#娛樂Hashtag】劉佩玥大爆陳瀅減肥失敗真相

葉念琛大爆有女演員為了得到《美麗戰場》角色不擇手段？究竟是誰呢？陳瀅、蔣家旻、劉佩玥，還是表面沒有殺傷力的陳曉華？劉佩玥更大爆曾經試過拍劇被誣衊遲到！很多秘聞要爆！

有所不知，葉念琛當日給劇本4位主角，對她們造型上有些要求，並對陳瀅說可否減一點，陳瀅爽快回答：「冇問題，呢啲係演員道德嘛！為咗你我一定會。」當時他亦對蔣家旻說真的太瘦，可否有變化，蔣家旻回覆：「瘦就難啫，肥有幾難啫。」結果二人均對減肥和增肥一事不了了之，葉念琛笑言二人為求得到角色不擇手段。

雖然蔣家旻未有做到導演的目標，但是另外3位都公認她是最能控制體重，陳瀅透露她很有紀律，即使拍攝時沒有時間健身，拍完就會立即去找教練健身鍛煉，有次會放肆大吃，蔣家旻驚訝地表示：「你哋真係食好多嘢！」眾人亦笑稱陳瀅吃很多，除了經常會大嘆很餓，有時更會分享剛吃了甚麼，整盒叉雞飯都輕易吃下。劉佩玥大爆陳瀅每次就吃一個分量，然後飽滯很久，去到一個點很餓，又吃一件大的，隔一段時間會大呼：「I'm so hungry，I'm angry and hungry」

陳瀅提到曾遇過很貪靚的對手，連累到妨礙大家下班，她表示會用友善的方法提點對方：「喂，就嚟收工喇！快啲喇！」而劉佩玥強調大家有一樣幾好的東西，就是不會嫌趕時間，肯去提醒對方，她更大爆有些人會立壞心腸：「我都試過畀人屈我，話我時間耐咗、遲到，但係我冇嘅。」而這次各人反而會幫助對方，團隊精神很好。