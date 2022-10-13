陳家樂曾為幾千蚊差啲一世做鹹魚　多得呢位上司曲線炒佢

型男陳家樂昨日（12日）36歲生日，未婚妻連詩雅率先準備生日蛋糕為他慶生，蛋糕寫上：「陳生，生日快樂！」就是這一句，令家樂相當感觸，不禁在社交網講出一段由「陳仔變陳生」的經歷。

他留言：「由『陳仔』走到叫『陳生』，好似幾日嘅事，尋晚突然自我回顧，回憶片段返到去我20歲打工嘅時間，當時嘅我日日返工望放工，個個月搵幾千蚊，捱到月尾又一條好漢，周而復始，冇業績、冇夢想，鹹魚都好味過我，結果有日上司走嚟問我 ：『你想點？不如你諗吓有冇其他地方適合你，我畀一晚時間你諗諗！』唔想連幾千蚊都冇嘅我，第二日諗住返去同佢講我會比心機 我會點點點 我會…正當我開口之際 上司已經搶先一步：『係咪諗清楚一定要走呢！ 我幫你執好晒啲手尾，唔使擔心架啦！』當刻我呆左，完全反應唔切，只能微笑點頭，然後做咗一場『咁都畀你估到我想走』嘅戲。其實當時真係好憎呢個上司，想炒我又兜咁大個圈，但之後諗番，佢呢個方法其實已經好畀面，重點係，佢迫我走出呢個comfort zone，呢個令我成為無限輪迴鹹魚嘅comfort zone。如果冇佢幫我做呢個決定，一定冇今日可以為自己夢想奮鬥嘅陳生，突然好想喺36歲生日呢一日，多謝呢位上司，多謝你！」

翻查資料，家樂在入行前曾做過電訊公司及銀行任職電話推銷員，朋友知他喜歡演藝工作，又生得靚仔，便叫他於2003年參加英重新秀大賽，如果當時沒有這個決定，家樂不能踏上星途之餘，最緊要是一定不能認識連詩雅，緣分天注定呀！

而陳家樂日前亦在社交網貼出幾張行山時影嘅相，留言：「我見好多型男影行山相都影得好型但點解我成日覺得我點擺Pose都似大媽？求型男教學，係人嘅問題？定樣嘅問題？」相中身穿背心短褲的家樂戴住黑超擺Pose，其中一張還除了背心騷肌。有網友就留言笑他似大叔，家樂就搞笑回應：「都係嘅，小朋友都叫我叔叔了。」