不時不食　滋味秋刀魚盛宴

日本菜講究不時不食，當造的食材加上大廚的手藝，即時為菜式加分。來到秋日，時令肥美、油脂豐富的秋刀魚正式登場，有日本餐廳特別以牠做主角，打造滋味盛宴，讓大家秋日嘗鮮。

8道菜盛宴

時令的秋刀魚，可以打造出不同的菜式，在這個10月，日本鮨店鮨燐晚市推出秋刀魚宴，晚宴首先以秋刀魚沙律開始，火炙過的秋刀魚肉配酸汁，清爽開胃。刺身有2款，簡單配秋刀魚肝醬油，油潤鮮香，至於北海道秋刀魚他他刺身配酸爽醬汁，層次豐富。另外還有秋刀魚壽司、炙燒秋刀魚棒壽司。熱食有大葉梅子秋刀魚天婦羅，梅子的酸味能突出魚鮮。還有皮脆肉嫩的鹽燒秋刀魚和香噴噴的秋刀魚土鍋飯，滋味十足。

鮮味魚祭

秋刀魚可以製作成不同的料理，即使同一款壽司或刺身，因應師傅手勢和風格，味道也有分別。由現時至11月，荔枝角日本料理店鵜舞舉行秋刀魚祭，推出多款菜式，秋刀魚刺身配上薑蓉、葱花或味噌，都可突出魚油香。秋刀魚配新潟米煲煮的壽司飯做刺身丼，清香魚鮮。一道味噌伴秋刀，魚肉加味淋、清酒和醬油烹煮，再加入味噌醬汁，彈牙入味。另外還有惹味的鹽燒去骨秋刀魚、秋刀魚紫蘇天婦羅，最後來一口油香十足的秋刀魚釜飯，最是滿足。