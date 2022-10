台灣天王周杰倫冧女之術聞名兩岸三地,當年他在英國著名景點London Eye(倫敦眼)向昆凌求婚,浪漫到不行。雖然如果兩口子仔女都生夠3個,但周董的浪漫性格始終如一。

他在社交網晒出一張拎住紮花的照片,原來他身處當年拍《非常盜2》取景酒店前留影,他沾沾自喜寫道:「剛回到好多年前在拍《Now you see me 2》飯店旁邊的車站,當時記得在這個車站裏買花等她來 @hannah_quinlivan 這次回到這裏,我打算再浪漫一下!」浪漫到這個程度,網民即大嗌眼冤。