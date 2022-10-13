靈敢侶情：我不是廚師

八年前，因為減了60磅，於是拍片分享自己鑽研的三低食譜，只為幫助一眾好姊妹，讓她們均衡飲食，邊吃邊瘦。

然而，起初卻常被觀眾批評「不是廚師」，認為我不會做菜。雖說「別人說甚麼不用理，最重要做好自己」，但由於廚師是我很尊重的專業，而自己的確不是廚房出身，所以常覺得技不如人。

既然不夠別人好，就將勤補拙，自我增值。八年以來直至今天，我每日都會讀最少一份食材或營養研究報告。出道前一年直至出道後兩年，每逢星期日，我都會出外覓食，然後用紙上學到的知識，從味道和烹調方法作出分折，要求自己在沒有食譜和不抄襲的限制之下，把菜色重做出來。

那個時候，我定了這樣的時間表：星期一二三揉麵糰，星期四五六做甜品，每天晚上做不同地方的菜色，包括意大利、法國、美國、土耳其、阿根廷、新加坡、台灣、本地等等。因為，我不是廚師，沒有師傅、也沒錢去有名氣的廚藝學校學習，所以，勤力和恒心便成了我僅有的資源，我必須比別人更加把勁。

有一次，我揉了一份五磅的麵糰，這是我對自己的要求：揉小分量哪個廚師不會？揉大大份的才考功夫。揉完了，平滑光澤，不會凹凸不平，多開心啊！怎料，在我把麵糰拿起時，竟然滑手，整個掉到因為沒錢裝修，所以很髒的棗紅色地磚上。那一刻，還真的蹲在地上哭起來。

友人見到，問：「為何不用廚師機揉？」

我看着在地上的麵糰，不忿氣地向她說教：

「不是所有人都有錢買用具，我要告訴大家：即使沒有都可以。」

「因為我不是廚師，沒有很齊備的用具，所以我明白沒有的難處。」

友人看了我一眼，淡淡地拋下這句：「原來這就是你的特點。」

「甚麼特點？」

「一天到晚在想別人的難處啊！」

對了！怎麼我要為批評而自愧不如？

就從那時開始，三低（低油鹽糖）、味道好但簡化了食材和步驟、少碗碟、省時間，便成了我的教學理念和宗旨。

至今，我仍然很尊重廚師，但我解開了心結。我們服務的對象不一樣，廚師服務的是食客，我的是觀眾：一群「湊住兩三個、要返工搵食、返到屋企仲要睇功課兼煮飯、愛家人之中都唔想自己太辛苦、煮完想被另一半讚兩句」的你們。我不是廚師真的太好了！要不然，我所走的路便會不一樣，亦不會認識到這麼多貼心的讀者、無論如何都要支持我的觀眾。

人生總有心結，我們只需做好自己，不要輕易放棄，那個一言驚醒你的朋友，很快會出現。至今，我仍在將勤補拙，但所為的，再不是批評者，而是愛護我的每一位。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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