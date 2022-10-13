陳瀅揀同方力申一夜情　被讚夠專一！

藝人陳瀅今日（13日）在上環為無綫台慶劇《美麗戰場》宣傳，玩遊戲時被問到揀老公、男朋友及一夜情會選誰，她不避嫌直言會揀傳緋聞的方力申（小方），小方又大讚她夠「專一」是好女仔，她說：「老公可以慢慢一夜情嘛。」

最近到法國出席時裝周的她首次出席宣傳，她說：「我想留耐啲，但係監製唔畀，喺嗰邊都有開直播同睇網民反應，好嘅意見會多謝，唔好嘅都會留意睇吓有冇Point。」

講到網民指她演技只有一個瞪大眼的表情，睇到發惡夢，她說：「好Cute呀，不過，如果因為我瞪大眼令到佢發惡夢，唔好因為我唔睇，仲有好多其他靚仔靚女。」

對於演技被批評可要作出平反？她說：「唔會反擊，因為演戲係表演藝術，有人會鍾意，有人會唔鍾意，有唔同嘅角度，冇可能所有人同意，亦唔會打擾自己嘅諗法。」她又指劇中阿寶有3個不同階段，演年輕版純真有一定難度，去到30多歲階段，相信觀眾應該會看得舒服。她又指不會因批評打擊爭奪視后的信心，因為一向不喜歡爭，從來沒說過要爭視后，也不會以獎項為終極目標。

對於「反骨琪」蔣家旻搶盡她女一的風頭？她說：「冇呢個感覺，呢套劇有好多個女主角，每個人都有佢嘅爆發點，見佢咁成功都好開心。」