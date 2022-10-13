NBA下周開鑼！大芒平板睇餐飽

近排球迷好唔得閒，除咗歐洲四大足球聯賽及歐聯踢得如火如荼外，新一季NBA亦將於香港時間10月19日開鑼！作為籃球迷當然想直擊每場激戰，而流動睇波想睇得夠盡興，先決條件係屏幕夠大，平板自然是不二之選。適逢最近有唔少新平板面世，今次就為大家搜羅出來，其中HONOR Pad 8坐擁12吋無邊框超大屏幕，睇波分外爽！

廣闊巨屏 智能音效

HONOR Pad 8的12吋IPS屏幕比一般10.4吋平板高出三分之一，7.2mm窄邊框下屏佔比達到87%，加上500萬像素前置鏡頭隱藏於邊框之中，視野可謂廣闊無阻。屏幕的解像度足有2,000x1,200，提供10.7億色彩顯示，且具有TÜV Rheinland低藍光及無頻閃護眼認証，睇波睇得耐都唔怕傷眼！雖然屏幕咁大，但金屬磨砂機身僅厚6.9mm，重量亦只有520g，拎出街毫不累贅，較可惜是方角造型稍為影響手感。另外，它內置4高音及4低音喇叭單元，對應DTS:X Ultra及HONOR Histen雙重音效技術，智能識別當前場景切換音效模式，讓用戶更好地感受現場氣氛。內置7,250mAh電池，續航力長達14小時，同時支援22.5W快充。

性價比高

Archos T102賣點是平，不足一千元便買到10.1吋1,920x1,080屏幕、800萬像素AF主鏡頭、200萬像素自拍鏡頭、8,000mAh大電池及Android 10系統，仲具備4G能力，睇波唔使周圍搵Wi-Fi！處理器採用八核心Helio P35，配搭4GB RAM，效能屬入門水平。留意此機只有64GB ROM，幸好提供microSD卡槽，最高支援128GB記憶卡。

紅米首部

Redmi Pad是同廠首部平板電腦，搭載10.61吋90Hz刷新率的2K屏幕，擁有10億色彩顯示、1,500:1對比度和400nit亮度，並取得SGS低視覺疲勞認證，配合支援Dolby Atmos的立體聲環繞四喇叭，睇波如親歷其境。平板由Helio G99處理器推動，提供3GB+64GB、4GB+128GB、6GB+128GB三個容量版本，最高支援1TB記憶卡，而8,000mAh電池足夠連續睇波21小時。

超長續航

Xiaomi於9月初發表小米平板5 Pro 12.4，在6.66mm超薄機身內放入12.4吋2.5K巨芒，較原版的11吋屏幕大增27.2%顯示範圍，並保留120Hz刷新率、DCI-P3色域及觸控筆支援能力。其他規格包括S870處理器、最高12GB RAM、512GB ROM，打籃球Game爽快唔窒。主鏡頭達5,000萬像素之高，同時前置鏡頭提升至罕見的2,000萬像素，更鯨吞10,000mAh大電池，夠上網2.13天！

廣闊屏佔

Pad Air是OPPO首部國際版Tablet，擁有6.94mm輕薄機身，10.36吋屏幕解像度2,000x1,200，在8mm窄邊框幫助下，屏佔比達不俗的83.5%。硬件亦見得人，例如S680八核心處理器、4組全頻喇叭、800萬像素主鏡頭及500萬像素前置鏡頭等，並使用了7,100mAh超大電池，可連續觀看12小時比賽。惟只有4GB RAM+64GB ROM一款容量，選擇未免太少。

輕巧便攜

Nokia T10主打細部輕巧，雖然HD+屏幕細一點只有8吋，但機身僅重375g，加 埋OZO Playback雙喇叭，不但適合睇波，帶去返工寫筆記都夠用。處理器是入門級Unisoc T606，另配4GB RAM、64GB ROM、800萬像素主鏡頭、200萬像素前置鏡頭及5,160mAh電池。另外，它開機已經係Android 12，仲有3年安全性更新保證。

聲畫俱佳

繼P30 Air及M40 Air後，Teclast再在港推出售價更低的P20S LTE，不過冰極藍金屬機身完全沒有廉價感，仲集10.1吋IPS全面屏及PureSound純聲音系統於一身，聲畫具一定質素。處理器將貨就價用MTK P22，另有4GB RAM、64GB ROM、 500萬像素主鏡頭、200萬像素自拍鏡頭、6,000mAh電池及4G雙卡雙待，整體不過不失。