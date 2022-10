電視劇《權力遊戲》(Game of Thrones)前傳《龍之家族》(House of the Dragon)最近於HBO熱播,周二(11日)於紐約洋基運動場舉行的紐約洋基隊對克里夫蘭守護者隊棒球賽期間,電視台播出創意廣告,體育記者於球場報道:「呢個係我哋收到嘅消息,睇嚟《龍之家族》其中一個明星決定嚟呢度睇球賽。」

鏡頭繼而轉向天空,畫面出現由電腦特技製作的飛龍,降臨球場上空,然後展翅飛走。記者再繼續說:「專家有信心隻龍喺賽事期間唔會噴火,但我哋會觀眾究竟佢會唔會聽話。」