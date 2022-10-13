古裝美男排名 肖戰輸楊洋奪第4？

古裝陸劇近年愈出愈多，男星們的古裝造型更是各有千秋，而內地知名平台便公布了「2022古裝扮相最美十大男星」。成毅憑《沉香如屑》擊敗一眾對手奪冠；有「古裝顏值天花板」美名的陳曉，則憑劇集《夢華錄》排行第2；時隔4年再回歸古裝的作品《且試天下》的楊洋排行第3，縱使《且試天下》口碑好壞參半，但楊洋在劇中的古裝扮相，依然獲得觀眾大讚。

而曾被酸是「古裝醜男」的王鶴棣憑《蒼蘭訣》的「東方青蒼」，以邪魅美男扮相成功翻身奪得第6，連帶他最新古裝戲《浮圖緣》，也吸引到不少網友留意，特別在該劇中，王鶴棣是首度挑戰權傾天下的太監，亦正亦邪的人設，都令人十分期待。

而曾與王一博搭擋演出《陳情令》的肖戰，其玉樹臨風的古裝扮相，早已擄獲一眾網友心，雖然在今年未推出古裝新劇《玉骨遙》，之不過劇組曾釋出一系列劇照，便令劇集預約已逾400萬，甚至有不少網友要求劇組盡快定檔。

「2022 古裝扮相最美十大男星」排行榜：

第1名：成毅《沉香如屑》

第2名：陳曉《夢華錄》

第3名：楊洋《且試天下》

第4名：肖戰《陳情令》

第5名：王一博《陳情令》

第6名：王鶴棣《蒼蘭訣》

第7名：羅云熙《皓衣行》

第8名：龔俊《安樂傳》

第9名：張凌赫《蒼蘭訣》

第10名：陳哲遠《青簪行》