顧定軒首開騷緊張消瘦　陳柏宇讚太太廚藝了得

藝人梁祖堯（阿祖）、顧定軒和陳柏宇（Jason）等下午（13日）現身中環出席活動，現場見顧定軒消瘦了不少，他解釋說：「尋晚第一次做自己嘅騷，一直太緊張所以瘦咗4、5磅，嚟緊可以食番多啲嘢，會約《全民造星》嘅學員同阿祖（梁祖堯）食飯敍舊。」

他又憶起指阿祖於《造星》期間經常為學員烹調美食：「最鍾意食佢個紅蘿蔔蛋糕，又健康又好味。」問到阿祖會否有意開餐廳做老闆？他說：「煮嘢食叻嘅人唔應該開餐廳，煮畀朋友食就算啦，唔想將興趣變咗生意，到時朋友嚟食飯我又唔收佢錢，唔使兩個月就執笠，哈哈！」他坦言一直有朋友找過他合作開食店，但都被他一一回絕。他透露近期正為舞台劇《有人出租》排練，問到將來有否機會與顧定軒合作？他表示認真考慮中：「我搵得佢做，一定要度身訂造一個好角色畀佢，佢戲路好廣，可以高貴又可以貼地，剛強都得，彈性好大！佢好有感染力，舞台劇最需要係現場情感嘅感染力。」

至於Jason則透露稍後將會推出新歌《有天》，是新專輯的結尾歌。問到忙於出碟的他如何分配時間照顧太太和女兒？出名愛家的他指時間多寡不會影響對家人的關心和關懷，問到會否幫忙做家務？他打趣説：「有嘅，但又唔可以做晒，因為屋企有姐姐，唔可以搶走姐姐份工。」他又大讚太太符曉薇（Leanne）廚藝了得，對中式小菜尤其拿手：「蒸水蛋、可樂雞翼，真係好好食。」