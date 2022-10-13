容祖兒憶童年生活點滴　張敬軒為老友記送驚喜

英皇集團今年80周年，日前與本地文化企業「活現香港」舉辦了名為「一喜活現．英皇80年」慈善虛擬導賞活動，將集團發展蹤迹與香港人生命中值得慶祝的美好時刻結合，以線上直播互動形式配合聲畫導航展現，集團副主席楊政龍與歌手容祖兒親身到場支持，張敬軒及泳兒化身虛擬導賞嘉賓，而香港路德會社會服務處及鄰舍輔導會代表等嘉賓以及現場超過80位長者出席，同時破天荒遙距連線兩個慈善機構旗下長者中心超過800位長者一起參與，場面熱鬧。

楊政龍辭時表示覺得今次活動分外有意義：「近年受疫情影響，無論係出外或者同外界交流都受到一定限制，尤其係長者、體弱甚至係行動不便嘅年長人士，所以我想將線上直播、虛擬導賞呢種新興嘅出行方式介紹給大家，鼓勵長者們利用科技嘅便利體驗新事物從而豐富精神生活。」

加入公司23個年頭的容祖兒透露很高興可以參與集團的80周年慶祝活動：「公司一直見證住我嘅事業同個人成長，對我悉心栽培，好似一個大家庭，陪伴我走過人生嘅高低起伏，任何時刻一家人都會上下一心，大家都好長情。」她稱觀看導賞時勾起其兒時的生活點滴，同時亦從中了解到許多香港昔日的生活習慣，令我頓時覺得與現場的『老友記』有了共通點，變得親近許多。

另外，作為虛擬導賞嘉賓的張敬軒大談自己重啟「飛圖」品牌的緣由：「『飛圖』當時除咗生產咗好多家喻戶曉嘅歌曲，例如《相思風雨中》、《現代愛情故事》、《片片楓葉情》，亦帶起唔少卡拉OK、音樂錄影帶及雷射唱片等娛樂文化風潮，對香港流行音樂文化影響深遠，我希望通過活化經典品牌，延續佢過去勇於創新嘅精神，介紹畀新一代聽眾。」最後張敬軒更為長者送上驚喜，演唱一首經他重新改編的飛圖年代的經典金曲。泳兒就講述香港從20世紀初便出現的「睇戲文化」與後來戲院的變遷，她感到獲益良多：「參加完導賞之後，我先知舊時戲院俗稱嘅『飛機椅』係乜嘢，同埋可以一睹當年皇后戲院戲橋嘅真迹。」