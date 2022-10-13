視后唐詩詠客串《美麗戰場》　讚陳瀅演技有進步

無綫熱播劇《美麗戰場》昨晚（12日）的焦點，是飾演「趙生」麥秋生太太「趙太」的唐詩詠，跟「家寶」陳瀅的一場「講數戲」。劇情講述唐詩詠解僱補習老師陳瀅並說：「因為你睇咗一啲你唔應該睇到嘅嘢。」背後原因是陳瀅手持麥秋成的偷食證據並勒索30萬元，麥秋成向唐詩詠自首後，唐詩詠為護夫即出手。

唐詩詠向陳瀅講到明：「你估我第一次知道我老公拖住第二個女人？咁多年佢出面有幾多女人，我會唔知道咩？」又指解僱她是因為知道麥秋生對她有意思：「我好了解你呢啲表面好純情，但裏面充滿住機心嘅女仔」、「唔使再擺你呢個無辜樣喇，如果你真係清高，點解問我老公攞錢？」這幕「講數戲」迅即成網民熱話，並大讚唐詩詠今次升呢飾「媽咪」有道理：「唐詩詠宣萱上身？」、「成套劇最醒女人係唐C」、「唐C演阿太、媽媽角色啱番佢年紀，睇得幾舒服」。

唐詩詠特別為《美》劇客串，是因支持相識接近15年的葉念琛，當年是合作電影《我的最愛》結緣，她大讚葉念琛對她十分照顧，並答應讓她一日內完成所有拍攝。早前她接受無綫娛樂新聞台訪問時，直指葉念琛找她演「趙太」，因覺得她夠惡：「佢成日話我好惡，應該畀人見到呢一面喎。」大讚角色夠寸又好玩的她，說拍前做了數天功課：「試咗幾種唔同嘅演繹方 法，去搵點樣最好睇。葉念琛佢肯畀演員啲未過嘅嘢，所以佢搵我時我一口答應。」她更讚陳瀅演技有進步：「我覺得佢收放自如咗好多！」而葉念琛則說曾為「趙太」選角感煩惱：「我想搵一個大家唔係咁熟悉嘅面孔，麥秋成佢冇同詩詠合作過，同埋佢身份年紀都啱個角色。」