古天樂親自面試揀劇本　2部入圍作品揭盅！

香港電影業界於「疫」境下團結自強，2021年「香港電影工作者總會」推出《總會拍電影》計劃，公開招募劇本，由總會投資開拍，鼓勵新一代電影人積極創作，一同探索港產片的新路向。

首季《總會拍電影》計劃反應熱烈，由4位資深編劇及導演莊文強、許月珍、戚家基及陳淑賢組成的獨立劇本評審團評分後；會長古天樂與莊文強更親領着資深電影監製面試10強主創，最終選出兩部作品《惡人當道》以及《不赦之罪》，古天樂說：「第一季收到的劇本，片種由溫情、勵志、懸疑、動作、恐怖到探討兩性關係的也有。我們會見劇本得分最高的10強主創團隊，其中有非常年輕的團隊，看到他們充滿自信及想法，對香港電影仍然充滿熱情及夢想，真的令我們非常振奮。第一季獲投資的兩部作品，一部細膩貼地，一部大膽地探索人性。其中《惡人當道》已率先開機。」

另外，宏寰文化傳播亦已投入支持《總會拍電影》項目，令未來數季的計劃可以順利開展。宏寰文化傳播發言人黃永峯表示：「我們非常認同古天樂會長的理念，通過直接支持電影總會開戲，最直接為不同崗位的本地專業電影工作者創造更多就業機會，為香港電影業帶來新氣象。」