白川希美 K奶小甜心

最近日本全面撤銷入境人數上限，重新開放免簽證自由行，令唔少港人心郁郁，希望早啲返「鄉下」！話時話日本有咁多好玩嘅地方，你最掛住邊度？小弟第一時間諗起北海道，事關嗰度啲女仔特別白滑，而今年22歲嘅白川希美，更擁有一對嫩白無添加嘅K奶呢！

極上軟乳

所謂「靚波」唔係一味靠大，最緊要夠自然，事關唔少後期加工嘅「假波」，大得嚟似兩個湯碗，質感硬繃繃，未必人人接受到，難怪日本寫真界好努力發掘一啲擁有天然大胸嘅女優，而呢排比較出位嘅例子包括最近重返寫真界嘅絕色美人片山萌美、「小動物系」I奶妹和地司，同埋今日為大家介紹嘅白川希美。

出生於北海道嘅希美，喺好多人心目中，相貌只屬平平，能夠得到寫真迷垂青，好明顯靠一對天然K奶食胡，除咗質地柔軟外，肌膚仲白嫩到好似剝殼雞蛋一樣，所以獲得「極上軟乳」嘅稱號！

露出度高

希美喺上年投身寫真界，因為身材白滑又火辣，被外界形容為「國寶級Body」，出道短短10個月時間，已推出咗4部寫真映像作品，都咪話唔犀利。點解出版商會對阿妹咁有信心？一來嗰對K奶確係吸引，二來佢嘅演出風格夠晒大膽，好多時都會剝光豬上陣，只係靠借位同埋勁細小嘅物料嚟遮住重要部位，露出度相當高，亦令演出極具挑逗性。

家陣，希美仍然以拍攝寫真碟同出席攝影活動為主要工作，但佢計劃喺不久嘅將來，由家鄉北海道搬到東京生活，因為咁樣先方便擴大工作範圍，藉此增加曝光率同知名度，睇嚟佢嘅事業心都幾重吓。