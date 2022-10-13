廖慧儀胡美貽陳若思挑戰蚺蛇尖　何泳芍慘遭「胸襲」

由J2ers何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole）主持的J2台節目《港女野人》今（13 日）明兩集，4女在山藝達人達Sir帶領下，挑戰「香港三尖」之一、有「香港第一險峰」稱號的蚺蛇尖，難度系數高達五星級！

要攀登蚺蛇尖頂峯除了要克服斜度極高的崎嶇不平山路外，上落山的路程更長達近900米，絕對是集中力、意志力及體力一大挑戰。由於出發當日天氣酷熱，為免中暑，達Sir選擇於凌晨3點左右出發登山；由於4女事前又要打點又要紮營又要上堂惡補行山知識，每人最終平均只睡了2個小時便要出發登山。雖然如此她們依然魄力驚人，不但手腳並用爬高爬低、上斜落斜冇難度，更全程精神奕奕維持「高分貝」操作，連達Sir亦忍不住大讚她們潛力及毅力驚人。4人當中以 Jessica 狀態最好，全程帶頭的她無論是結實的腹肌或是老鼠仔均相當搶鏡，落山時更靈活自如，但慘遭 Honey 笑指似「魷魚」，場面搞笑!

問到Jessica如何操出如此健美腹肌，身為瑜伽導師的她直指多做瑜伽有幫助：「因為瑜伽有好多腰部嘅扭轉動作同埋呼吸法，都係鍛鍊緊核心肌肉，加上呢個節目我哋真係行咗好多山，所以腹肌就更結實咗。」Jessica續指要操出腹肌單靠節食不行，一定要配合肌肉訓練才能練出完美線條。至於鍛鍊動作，Jessica 推介 Boat pose 及平板支撐。Jessica還開心分享了於蚺蛇尖頂峯的瑜伽打卡照，照片所見 Jessica 除了夠晒柔軟外，平衡力亦相當一流，Jessica 說：「要保持好嘅平衡，其實係會運用到 Pat Pat、大腿同小腿嘅肌肉，同埋要好專注，唔可以分心。」

其實這次4女挑戰高難度之旅暗藏危機，皆因 Honey 登山前膝痛發作，要靠食消炎止痛藥頂硬上，幸好最後有驚無險。Honey 受訪時謂：「以前我操水操得太勁，搞到好多隱性舊患，好彩都唔算嚴重，但就唔可以做過量運動。我之前試過拗完柴未好番就不停操水，搞到啲軟組織鈣化咗同有白色一點點勞損咗。」Amber及Nicole則爆料指 Honey魅力沒法擋，行山時遭甲蟲胸襲，更拿出相片為證，十分爆笑。