湯令山處男個唱2小時賣晒飛　同歌迷定7大事項

唱作歌手湯令山（Gareth.T）首個個人演唱會，將於下月18至20日舉行，昨日開始優先訂票，門票在兩小時內爆滿，非常犀利！Gareth.T得悉好消息後大表開心，他說：「好開心，不過任務仍未完成，仲有好多好多準備功夫要做！我會繼續努力！多謝支持。」

是次演唱會以Gareth.T於2020年年底寫的歌曲《November Rain》命名，他當時以此曲獻給已故的叔叔，是一首對他非常重要的歌曲。個唱海報中，Gareth.T拿著一個水壺站於小小沙漠之上，準備淋幾棵鐵花，他解釋說：「我希望喺11月為文化沙漠下一場雨，我就係個場雨。」

而早在演唱會還未正式公布前，他就已經在自己的社交網發布疑幻疑真的演唱會消息，因為未開售內部認購已經反應熱烈到秒速停接單，所以公司內部已經決定幫他加場，由原定2場加至3場。

談到今次演唱會，他坦言有點焦慮，因為要籌備的事太多，由舞台，音樂、表演、以至演唱會紀念品，他都一一參與其中製作，雖忙但亦樂在其中：「忙有時會令我焦慮，但依家最大嘅情緖當然係興奮，我有責任要比到最好嘅表演比觀眾，所以我咩都參與，我自己演唱會，我一定係肩負最大責任個一人! 辛苦冇問題，最重要係出來成果滿意。」

另外，他亦在社交網發布一張給自己的筆記定下了七大事項，包括歌迷、朋友最重要，不要在我首次個人演唱會令他們失望、每日練歌、打拳、跑步和跳繩時不要留力，因為帶氧運動很重要、學習妥協和接受，出現小問題和失敗只是正常事、如果第一次演出並不完美，先專注做好自己本分，其他都不重要、食得健康，學習適當時候放鬆以及不要弄傷自己，不要踢足球。