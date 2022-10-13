紅衣女郎 惹火發姣亂咁搞

着上紅色戰衣出場，通常都係有喜事，咁有咩嘢值得咁高興？對於惹火尤物嚟講，當然係見到獵物出現，先會露出自己火辣嘅一面，正如今次介紹嘅四仔，一眾女星紛紛化身紅衣女郎，可謂發姣發到出晒面！

色誘巨根男

女人去飯局着晒紅衫紅底，係咪有特別暗示？呢套由Pornstar Platinum製作嘅《Interracial Affair #3》，就話畀大家知係乜嘢一回事。影片搵嚟Dee Williams、Leya Falcon、Sophia Sweet等多位巨乳脫星壓陣，佢哋為咗搵巨根猛男曳曳，無所不用其極，而獨門絕招就係每次出動獵食都會換上一身紅色造型。據Sophia Sweet解釋，根據佢多年出軌經驗，呢種內外全紅嘅造型，最能夠勾起對方嘅慾望，亦會令自己倍添戰意，床上表現更加勇猛。睇番佢喺片中嘅演出，又好似真係咁喎。

秘密性聚會

私人聚會有Dress code並唔出奇，奇就奇在四仔片廠Digital Sin居然可以憑住呢點，拍出呢套色慾度極濃嘅作品《Blindfolded Babes》出嚟，真係令人大開眼界！故事講述由Casey Calvert、Mona Wales、Ashley Lane等靚樣脫星飾演嘅寂寞人妻，喺某日收到神秘信件，邀請佢哋參與一個可以令慾望得到滿足嘅秘密聚會，當各人懷住忐忑心情到達現場後，即被蒙住雙眼，跟住喺一連串肉體觸碰中，體驗到久違嘅高潮。問題係呢個聚會嘅幕後搞手係乜水？片廠喺宣傳呢套作品嗰陣，聲稱拍攝水平足以媲美荷里活電影，真係要睇過至知。

激戰4小時

美國四仔片廠鍾意以紅色造型嚟凸顯脫星嘅狂野本性，絕對唔係亂咁噏，呢套由Adam & Eve出品嘅《Red Hot Lust》就有辦你睇。影片長達4小時，除咗由Lena Paul、Cherie DeVille、Skylar Snow等巨乳尤物孭飛，仲搵嚟Karen Fisher、Riley Nixon等床技達人參演，故事內容基本上毋須多講，總言之，畫面充滿激情，一班脫星極盡狂野，加埋一身紅色戰衣，相信可令四仔迷消耗大量紙巾。